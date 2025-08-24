El Manchester United sigue sin ganar en la Premier League tras empatar 1-1 con el Fulham

El Manchester United sigue sin ganar en la Premier League tras empatar con el Fulham. Foto: AP

(AP).- El Manchester United todavía busca su primera victoria de la temporada en la Premier League después de desperdiciar la ventaja en un empate 1-1 en Fulham este domingo.

El United buscaba dar un seguimiento a una exhibición mayormente alentadora en la derrota ante el Arsenal en la primera ronda del fin de semana pasado y perdió la oportunidad de tomar ventaja en la primera mitad contra el Fulham cuando Bruno Fernandes lanzó un penal por encima del larguero, momentos después de tropezar con el árbitro.

Fue necesario un autogol del delantero del Fulham Rodrigo Muniz, que desvió un cabezazo tras un tiro de esquina de Leny Yoro del United, para darle al United la ventaja en el minuto 58.

El equipo de Ruben Amorim no pudo aguantar cuando el suplente Emile Smith Rowe remató a la red un centro de Alex Iwobi para el empate en el minuto 73.

Esto significa que ningún jugador del United ha marcado un gol esta temporada, tras una pretemporada en la que el club invirtió alrededor de 200 millones de libras (270 millones de dólares) en renovar su ataque con las incorporaciones de Bryan Mbeumo, Matheus Cunha y Benjamin Sesko. Sesko entró como suplente en la segunda mitad por segundo partido consecutivo.