Max Dowman debuta en Premier League con 15 años de edad; es el segundo jugador más joven en lograrlo. Foto: AP

(AP).- Max Dowman cerró los ojos y miró al cielo. Luego se inclinó, limpió la hierba con las manos y entró al campo trotando.

A la edad de 15 años y 235 días, Dowman se convirtió oficialmente en jugador de la Premier League, entrando a representar al Arsenal como suplente en el segundo tiempo en la victoria por 5-0 sobre Leeds el sábado.

Su entrada en el minuto 64 probablemente generó la mayor ovación de la noche en el Emirates Stadium. Y es que, con Dowman, los aficionados del Arsenal saben que tienen un prospecto realmente prometedor entre manos. También lo cree su manager.

"Hay un chico aquí que no duda en absoluto y está tan convencido de que, a los 15 años, puede salir y cumplir, algo que nunca he presenciado en mi vida", dijo Mikel Arteta después del partido contra el Leeds sobre Dowman, quien podría ser la respuesta de Inglaterra a la joven superestrella de España y Barcelona, ??Lamine Yamal.

“Para nosotros él trae alegría, trae emoción y algo más que hace que nuestro trabajo sea tan grandioso”.

Nacido en Chelmsford, una ciudad en el condado de Essex, al noreste de Londres, Dowman se unió al Arsenal a la edad de 5 años en mayo de 2015. Hizo su debut con los menores de 18 años del Arsenal a los 13 años y se convirtió en el goleador más joven de la UEFA Youth League a los 14 años, cuando jugaba para los menores de 19 años.

Dowman todavía tenía 14 años cuando Arteta le pidió que entrenara con el primer equipo del Arsenal en diciembre del año pasado y protagonizó la gira de pretemporada del club por Asia en partidos contra el AC Milan y el Newcastle.

Es un centrocampista ofensivo zurdo que juega por la derecha y le gusta desplazarse hacia el interior. Si no, pregúntenle al Leeds: con uno de sus regates desde la derecha, provocó un penalti en el tiempo añadido que Viktor Gyokeres transformó para sellar la goleada por 5-0.

¿Es el jugador más joven de la Premier League?

No exactamente. Dowman ocupa el puesto número 2 en la lista de todos los tiempos, solo detrás de su compañero jugador del Arsenal, Ethan Nwaneri, que tenía 15 años y 181 días cuando entró como suplente contra Brentford en septiembre de 2022. Nwaneri también es un mediocampista ofensivo zurdo.

Solo tres jugadores menores de 16 años han participado en la Premier League. El otro fue Jeremy Monga, quien jugó en el Leicester la temporada pasada con 15 años y 271 días. Monga tuvo que usar una camiseta sin patrocinador porque la del Leicester estaba patrocinada por una plataforma de juegos de criptomonedas en línea.

El estatus internacional de Downman

Jugó para la selección inglesa sub-16 el año pasado y pronto fue seleccionado para la selección Sub-17 en el Campeonato Europeo de esa categoría que tuvo lugar en Albania en mayo, convirtiéndose en el goleador más joven de la competición al marcar contra la República Checa.

Dowman fue titular en los tres partidos del grupo de Inglaterra, pero el equipo no avanzó.

La espera de la Champions League

Dowman cumplirá 16 años el 31 de diciembre y solo entonces podrá jugar la Champions League. En ese caso, llegará a tiempo para la fase eliminatoria que comienza en febrero, si Arteta decide convocarlo.

El reglamento de la UEFA establece: "Los jugadores de 16 años pueden inscribirse en la Lista B si han estado inscritos en el club participante durante los dos años anteriores sin interrupción". Dowman matiza al respecto.

El jugador más joven en haber disputado la Champions League es Youssoufa Moukoko, un delantero que jugó para el Borussia Dortmund en un partido de la fase de grupos contra el Zenit de San Petersburgo en diciembre de 2020, apenas 18 días después de cumplir 16 años.

Yamal tenía 16 años y 68 días cuando debutó en la Liga de Campeones en casa contra Amberes en septiembre de 2023.

Esto es lo que dice el Arsenal sobre él

No es solo Arteta quien ha estado elogiando a Dowman.

"Creo que todos pueden ver el potencial que tiene", dijo el defensa del Arsenal, Jurrien Timber, tras el partido contra el Leeds. "Jugando contra hombres mayores. Es un placer verlo jugar, y para el público también. Es un placer verlo jugar".

En marzo, el centrocampista del Arsenal, Declan Rice, describió a Dowman como "irreal", pero insistió: "Puedes ser el mejor jugador de 15 años del país, pero eso no significa necesariamente que lo serás a los 18. Por lo tanto, debes tener hambre, seguir trabajando y seguir esforzándote".