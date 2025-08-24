Mbappé marca dos goles en la victoria del Real Madrid por 3-0 al Oviedo en LaLiga. Foto: AP

MADRID (AP).- El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, comenzó con Vinícius Júnior en la banca para el partido de la liga española en Oviedo el domingo, pero el astro brasileño aún así jugó un papel decisivo después de ingresar en la segunda mitad, creando un gol y anotando otro en una victoria por 3-0 para el Madrid.

El delantero francés Kylian Mbappé marcó un doblete para el Madrid.

El Madrid es uno de los tres únicos clubes hasta el momento con un récord de 100% después de dos partidos, pero el primer puesto lo ocupó el Villarreal, que marcó cinco goles sin respuesta en una aplastante victoria sobre el Girona.

Osasuna venció al Valencia por 1-0 y la Real Sociedad remontó dos goles para repartirse los puntos en casa con el Espanyol en un empate 2-2.

Vinícius fue reemplazado por su compañero de selección brasileña Rodrygo, quien fue titular en un partido competitivo por primera vez desde el debut del Madrid en el Mundial de Clubes en junio, y estuvo cerca de marcar en un par de ocasiones en una primera mitad dominada por los visitantes.

Pero fue otro delantero estrella el que rompió el empate ocho minutos antes del descanso, cuando Mbappé controló maravillosamente un pase de Arda Güler antes de girarse y disparar un tiro raso al segundo palo.

El Real Madrid tuvo 17 remates en la primera parte contra solo uno del recién ascendido Oviedo, y siempre parecía probable otro gol. Llegó a siete minutos del final cuando Vinícius, que sustituyó a Rodrygo en el minuto 63, robó la posesión en el centro del campo antes de asistir a Mbappé para que este marcara otro disparo raso que supuso su segundo gol.

Vinícius puso el 3-0 en el tiempo añadido con una definición segura tras un rápido contraataque.