Pato O' Ward asegura subcampeonato de IndyCar Series

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Patricio O´Ward, piloto mexicano, terminó en quinto lugar en la Snap-on 250 en Milwaukee Mile, resultado que le permite asegurar el subcampeonato de la IndyCar Series.

Pese a que falta una carrera para concluir la temporada, el regiomontano alcanzó su mejor marca de puntos, con 505. O' Ward cierra la campaña con: dos victorias; una pole; diez veces entre los cinco mejores y 12 entre el top 10.

O' Ward sólo fue superado por el cuatro veces campeón Alex Palou, quien este domingo terminó en segundo lugar cuando lo sorprendió el danés Christian Rasmussen, quien ganó por primera vez en su trayectoria profesional en esa categoría.