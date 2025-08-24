Taiwán derrota 7-0 a Nevada y gana su primer título de la Serie Mundial de Ligas Pequeñas desde 1996

Taiwán derrota a Nevada 7-0 y gana su primer título de la Serie Mundial de Ligas Pequeñas desde 1996. Foto: AP

SOUTH WILLIAMSPORT, Pensilvania (AP).- Lin Chin-Tse retiró a los primeros 13 bateadores que enfrentó y permitió solo un hit en cinco entradas cuando Taiwán venció a Nevada 7-0 en el campeonato de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas el domingo, poniendo fin a una sequía de títulos de 29 años para los taiwaneses.

Taiwán ganó su primera LLWS desde 1996, aunque sus 18 títulos son la mayor cantidad de cualquier país además de Estados Unidos, incluidos cinco consecutivos entre 1977 y 1981.

Lin, un lanzador derecho de 1,73 metros, también conectó un triple de tres carreras en la quinta entrada de cinco carreras de Taiwán. El joven de 12 años, originario de Taipéi, superó los 128 km/h con su recta en varias ocasiones durante el torneo, lo que para los bateadores parece mucho más rápido porque el plato en este nivel de béisbol está a solo 14 metros de distancia. Su velocidad se mantuvo prácticamente igual el domingo.

La apertura más larga de Lin antes del domingo fue de tres entradas en el primer partido de Taiwán contra México. Solo permitió un hit en la victoria posterior sobre Venezuela.

Garrett Gallegos rompió el juego perfecto con un sencillo al jardín izquierdo en la quinta entrada, pero fue atrapado en una doble matanza cuando Grayson Miranda bateó de línea a segunda. Nevada participaba en su primer partido por el campeonato.

A la ofensiva, Taiwán aprovechó cuatro lanzamientos descontrolados y un passed ball. Jian Zih-De consiguió una base por bolas al abrir la parte baja de la segunda entrada y luego anotó al adelantar el tiro a home tras los lanzamientos descontrolados.

Chen Shi-Rong anotó la segunda carrera de Taiwán en la parte baja de la tercera cuando corrió hacia casa debido a un error de tiro de Nevada hacia la primera base.

El último equipo internacional en ganar el título del torneo fue Japón en 2017.