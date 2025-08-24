Thomas Müller anotó de penalti para que los Whitecaps vencieran 3-2 al St. Louis City. Foto: AP

VANCOUVER, Columbia Británica (AP).- Thomas Müller anotó de penalti en el minuto 14 del tiempo añadido del segundo tiempo para llevar a los Vancouver Whitecaps a una victoria por 3-2 sobre St. Louis City el sábado por la noche.

Müller, en su primera titularidad y segunda aparición para Vancouver (14-6-7) desde que llegó procedente del Bayern Múnich de Alemania, lanzó el penal luego de que Mykhi Joyner cometiera falta sobre Mathias Laborda.

El St. Louis City se adelantó 1-0 en el minuto 14 cuando Eduard Löwen aprovechó un pase de Conrad Wallem para marcar su cuarto gol de la temporada. La asistencia de Wallem fue la tercera en su primera temporada en la liga.

Vancouver empató al descanso cuando Brian White anotó de penalti en el cuarto minuto del tiempo añadido. White marcó su decimocuarto gol tras la falta de Chris Durkin sobre Tristan Blackmon, que resultó en el penalti. White acumula ocho goles en seis partidos contra el St. Louis City, incluyendo un hat-trick en la victoria en el BC Place la temporada pasada.

El St. Louis City (5-16-6) se adelantó 2-1 en el minuto 73 con el octavo gol de João Klauss. Sang Bin Jeong dio su primera asistencia en su cuarta aparición desde que llegó del Minnesota United, donde dio dos asistencias en 70 partidos.

Daniel Ríos sustituyó a White en el minuto 77 y marcó el gol del empate en el 79 con asistencia de Sebastian Berhalter. Fue el segundo gol de Ríos y la sexta asistencia, la mejor marca de su carrera, para Berhalter.

Yohei Takaoka realizó dos salvadas para los Whitecaps.

Roman Bürki detuvo cuatro tiros para St. Louis City, que tiene marca de 1-10-3 como visitante esta temporada.

Los Whitecaps, que intentan llegar a la postemporada tres años seguidos por primera vez, están terceros en la Conferencia Oeste con siete partidos restantes.

St. Louis City recibirá al Houston Dynamo el sábado. Los Whitecaps regresan a la liga el 13 de septiembre cuando reciban al Philadelphia Union.