Hijo de Rampage Jackson, excampeón de la UFC, golpea a luchador hasta dejarlo inconsciente (Video)

LOS ÁNGELES (AP).- Un luchador profesional fue agredido en el ring por el hijo del excampeón de la UFC Quinton “Rampage” Jackson.

Raja Jackson subió al ring y azotó a Stuart Smith, conocido profesionalmente como Syko Stu, antes de vencer al luchador, aparentemente inconsciente, en la Academia de Lucha Libre Profesional KnokX. La agresión fue ampliamente vista en línea en imágenes transmitidas en vivo el sábado y difundidas en redes sociales.

La academia afirmó que Jackson agredió a Smith durante un combate, yendo más allá del guion habitual para propinarle la paliza. Jackson le lanzó al menos 20 puñetazos a la cabeza, aparentemente inconsciente.

Otros luchadores finalmente separaron a Jackson de Smith, y Jackson huyó de la academia, que está ubicada en el barrio de Sun Valley de Los Ángeles.

El Departamento de Policía de Los Ángeles acudió a la academia y está investigando el incidente, según informó TMZ. Un portavoz no respondió de inmediato a una solicitud de más detalles.

KnokX Pro Entertainment & Academy publicó un comunicado en su página de Facebook condenando las acciones de Jackson. La promotora afirmó que está monitoreando la salud de Smith.

“Lo que se suponía que sería un evento de lucha libre planeado y acordado se convirtió en un acto de violencia egoísta e irresponsable contra el Sr. Smith”, decía el comunicado. “Este acto atroz es reprensible y nunca debió haber ocurrido. En los 17 años de funcionamiento de KnokX Pro Wrestling Academy, nunca se ha visto algo tan atroz como esto y pedimos disculpas a nuestros clientes y fans”.

Smith se presenta profesionalmente como un veterano militar estadounidense que adoptó la lucha libre como una herramienta para controlar el trastorno de estrés postraumático.

Raja Jackson, de 25 años, también es un artista marcial mixto que perdió su única pelea profesional en 2023.

Rampage Jackson también publicó un comunicado en redes sociales en el que afirmaba que Smith estaba "despierto y estable". Añadió que la agresión formaba parte de una actuación previamente planeada que "salió mal" después de que Smith aparentemente enfadara a Raja Jackson al golpearlo inesperadamente en un costado de la cabeza el día antes del partido.

“Le dijeron a Raja que podría vengarse en el ring”, escribió Rampage Jackson. “Pensé que era parte del espectáculo. Fue un mal juicio y un trabajo que salió mal. Raja es un luchador de MMA, no un luchador profesional, y no tenía nada que ver con un evento como este. ¡No apruebo en absoluto las acciones de mi hijo! Sufrió una conmoción cerebral entrenando hace solo unos días y no tenía nada que ver con el contacto físico”.

Rampage Jackson fue campeón de peso semipesado de la UFC en 2007 y 2008, y luchó para varias promociones de MMA hasta 2019. También trabajó como luchador profesional y actor, destacando su interpretación de BA Baracus en la nueva versión cinematográfica de "The A-Team" en 2010.