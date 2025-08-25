Renata Zarazúa obtiene el triunfo más importante de su carrera; venció a Madison Keys en el US Open

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La tenista Renata Zarazúa firmó el triunfo más importante de su carrera profesional tras imponerse en más de tres horas de partido a Madison Keys, número seis del mundo, con parciales de 6-7, 7-6 y 7-5, en el marco de la primera ronda del Abierto de Estados Unidos, cuarto Grand Slam del año que se desarrolla en Flushing Meadows, Nueva York.

Además de su pase a la siguiente ronda, protagonizando la sorpresa de la jornada en el torneo de mujeres al remontar una desventaja de un set en contra y 0-3 en el segundo parcial, Zarazúa rompió una sequía de más de 30 años en la que ninguna jugadora mexicana vencía a una rival ubicada entre las primeras 10 de la clasificación internacional de la Asociación de Tenis Femenil (WTA), desde que lo hizo Angélica Gavaldón ante la checa Jana Novotna en los octavos de final del Abierto de Australia en 1995.

“Tenía como mucho coraje por ese primer set, entonces fue muy difícil olvidarlo, todo el partido era como una batalla contra mí misma y por eso al final como que lo solté. Dependía de sus errores, pero hay que estar preparada para responder cuando estos llegan”, confesó Zarazúa en entrevista a la cadena ESPN.?

El triunfo de Zarazúa llegó en el Estadio Arthur Ashe, actuación con la que cerró el ciclo de participaciones en las canchas centrales de los torneos de Grand Slam, situación que generó un entorno de mayor presión para la mexicana, quien además de jugar ante una tenista ubicada en la élite en su calidad de Top 10, figuraba como amplia favorita al ser local y llegar con el antecedente de haberse coronado en el Abierto de Australia en este mismo año.

“Estaba muy nerviosa antes de entrar, me levanté y tenía muchas ganas de llorar, tenía mucho miedo de salir y nunca me había pasado eso y dije, ‘¿Cómo puede ser? si es lo que me gusta ¿cómo ese miedo lo voy a poder transformar?’", reconoció la jugadora. “En este tipo de estadios creo que nunca llegas a sentirte súper bien, es como que intentas buscar ese feeling, pero creo que a ratos lo tuve, que es una cancha súper grande y me daban muchos nervios el saber que iba a jugar aquí”, agregó la número 82 del ranking.

Con su victoria, Renata Zarazúa se enfrentará a la francesa Diane Perry, con quien tiene una rivalidad a su favor con dos partidos disputados en el circuito WTA e igual número de victorias, en lo que luce como una oportunidad real para instalarse por primera ocasión en la tercera ronda del certamen.