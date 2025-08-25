Rio Ngumoha, de 16 años, anota agónico gol para que Liverpool derrote 3-2 al Newcastle

Rio Ngumoha, de 16 años, anota agónico para que el Liverpool derrote 3-2 al Newcastle. Foto: X: @premierleague

NEWCASTLE, Inglaterra (AP).- Este día, el suplente de 16 años Rio Ngumoha anotó el gol de la victoria en el último suspiro y el Liverpool superó 3-2 al Newcastle, que jugó con 10 hombres, en un partido de la Premier League para la historia.

Newcastle jugó la segunda mitad con 10 hombres después de que Anthony Gordon fuera expulsado justo antes del descanso.

El Liverpool, que iba 1-0 arriba al descanso, se puso 2-0 arriba segundos después del comienzo del nuevo tiempo y parecía que el partido había terminado para los hombres de Eddie Howe, con el equipo en inferioridad numérica.

Pero el cabezazo del capitán Bruno Guimarães contra el curso del juego en el minuto 57 le dio al Newcastle un salvavidas y los 52 mil 200 espectadores en St. James' Park encontraron su voz para inspirar a su equipo a alcanzar nuevas alturas.

Estallaron en el minuto 88 cuando el suplente William Osula consiguió el balón en el extremo de un despeje largo para superar a Allison y nivelar el marcador.

Las lesiones de Sandro Tonali y Fabian Schar en el segundo tiempo provocaron al menos 11 minutos de tiempo adicional, y mientras Newcastle seguía devastando la desvencijada defensa del Liverpool, parecía que podría lograr una de las remontadas más improbables.

Pero entonces Ngumoha entró al campo, seis minutos después del inicio del tiempo añadido para su Premier League, apenas cuatro días antes de su cumpleaños número 17, y cuatro minutos después anotó el gol de la victoria.

El resultado dejó al Liverpool como uno de los tres únicos equipos en ganar sus dos primeros partidos, junto con Arsenal y Tottenham.