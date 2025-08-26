El equipo Cadillac de F1 desmiente rumores sobre contratación de Christian Horner

El director del equipo Red Bull, Christian Horner (derecha), habla con el piloto de Red Bull, Max Verstappen, de los Países Bajos, antes de la sesión de clasificación para el Gran Premio de Italia de Fórmula Uno, el domingo, en el circuito de Monza, Italia, el 2 de septiembre de 2023. . Foto: Christian Bruna/Pool vía AP File

(AP).- El nuevo equipo Cadillac F1 negó rotundamente los informes de que estaba considerando contratar al despedido director del equipo Red Bull, Christian Horner, para formar parte del que será el decimoprimer equipo en la parrilla de Fórmula 1 la próxima temporada.

Horner fue despedido abruptamente tras el Gran Premio de Gran Bretaña el mes pasado, sin que se explicara el motivo. El despido puso fin a una trayectoria de 20 años que incluyó ocho títulos de pilotos de F1 y una reciente turbulencia que acompañó al equipo dentro y fuera de la pista.

Informes recientes afirmaban que Horner iba a fichar por Cadillac, equipo que debutará la próxima temporada. Sin embargo, Dan Towriss, director ejecutivo del equipo Cadillac de Fórmula 1 y de TWG Motorsports, declaró al anunciar su alineación de pilotos, compuesta por Valtteri Bottas y Sergio Pérez, que no contrataría a Horner.

"No ha habido conversaciones con Christian Horner. No hay planes para eso", dijo Towriss. "Quiero desmentir oficialmente ese rumor".

Luego elogió a Graeme Lowdon , actual director del equipo Cadillac.

“Nuestro respaldo a Graeme Lowdon es del 100%”, afirmó Towriss.

Horner fue el director del equipo Red Bull desde que la empresa entró en la F1 como constructor en 2005.

Horner supervisó ocho títulos de pilotos de F1 (cuatro para Sebastian Vettel y cuatro para Verstappen) y seis títulos de constructores durante su tiempo en el equipo.

Pero McLaren ha dominado esta temporada en la F1, mientras que el rendimiento de Red Bull ha bajado, aunque el campeón defensor Verstappen sigue tercero en la clasificación y el equipo es cuarto.