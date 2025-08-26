Lucas Vázquez, exjugador del Real Madrid, ficha por el Bayer Leverkusen

Lucas Vázquez del Real Madrid celebra tras anotar el segundo gol de su equipo contra el Eibar durante el partido de la Liga española entre el Real Madrid y el Eibar en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el sábado 9 de abril de 2016. . Foto: Foto AP/Francisco Seco, Archivo

LEVERKUSEN, Alemania (AP).- Bayer Leverkusen fichó al exlateral derecho del Real Madrid Lucas Vázquez en una transferencia gratuita.

Este día, el club de la Bundesliga dijo que Vázquez, de 34 años, firmó un contrato por dos años hasta junio de 2027 y usaría el número 21 en su camiseta.

“Con Lucas Vázquez hemos fichado a un jugador con muchísima experiencia que lo ha ganado todo con el Real Madrid en los últimos 10 años”, declaró el director deportivo del Leverkusen, Simon Rolfes. “Tiene una gran técnica, un gran dominio de la táctica, es un excelente proveedor y estratega. Lucas tendrá una gran influencia en nuestro juego con su fineza futbolística y su especial ritmo, y se convertirá en una pieza clave de nuestro equipo”.

Rolfes ha supervisado una importante reestructuración de la plantilla que ganó la Bundesliga 2024 con Xabi Alonso desde que el técnico español regresó a Madrid tras el final de la temporada pasada. Jugadores clave como Florian Wirtz, Granit Xhaka, Jonathan Tah y Jeremie Frimpong se han marchado, y se espera que Vázquez sustituya a este último en el lateral derecho.

Vázquez ganó numerosos trofeos con el Madrid, incluyendo cinco Champions League y cuatro títulos de liga española tras regresar al club en 2015 tras una temporada cedido en el Espanyol. Vázquez se incorporó a la cantera del Madrid en 2007, con 16 años. Disputó 402 partidos, jugando principalmente como lateral derecho, pero también como delantero, mediocampista ofensivo y aportando desde el banquillo.

El Madrid rindió homenaje a Vázquez como “ una de las grandes leyendas ” del club cuando se anunció su marcha en julio.

"Ahora tengo muchas ganas de continuar mi carrera en el Bayer Leverkusen", declaró Vázquez al club alemán. "He oído hablar mucho del club de Xabi Alonso y de mi compañero de equipo Dani Carvajal en Madrid".

Vázquez podría debutar el sábado ante el Werder Bremen.