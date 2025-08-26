"Ojalá ganaran lo que Alexis, jodidos": cuñada de Alexis Vega se disculpa tras insultar a afición. Foto: Captura de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El sábado 23 de agosto, Cruz Azul recibió al Toluca en el estadio Olímpico Universitario. Sin embargo, más allá de lo deportivo, trascendió que en las tribunas del inmueble la cuñada del jugador Alexis Vega, de nombre Mariam González, discutió con aficionados cementeros en las tribunas, hecho que quedó registrado en video y que circula en redes sociales.

En el videoclip de 35 segundos de duración se observa a Mariam González saliendo de la tribuna con dos personas mientras grita: “Ojalá ganaran lo que Alexis, pinches jodidos”. En el mismo video también aparece el momento en que un hombre, que lleva puesta la playera de Cruz Azul, le avienta cerveza a la mujer.

Después de lo ocurrido, en redes sociales los usuarios comenzaron a especular que la mujer en cuestión es Paula González, esposa de Alexis Vega, sin embargo, el propio jugador del Toluca se encargó de desmentir eso.

“Respecto a este video que se está difundiendo con información falsa, quiero aclarar que la que aparece en el video no es mi esposa. Se trata de mi cuñada. Desafortunadamente cayó en las provocaciones de insultos hacia mi persona”.

Vega también explicó que su cuñada reaccionó así debido a que fue agredida por la afición de Cruz Azul y que familiares de sus compañeros también fueron atacados.

“Será la primera y última vez que permito que sigan difamándome a mí y a mi familia. De lo contrario me veré en la necesidad de actuar legalmente contra quien resulte responsable”, concluyó Vega.

El Toluca emitió un comunicado donde dijo rechazar y condenar cualquier acto de agresión. “Un grupo de personas agredió de manera verbal con insultos y cánticos discriminatorios a las familias de varios jugadores de nuestro Club, entre ellas a la de Alexis Vega”.

Por su parte, Mariam González compartió una serie de historias en su Instagram para explicar lo ocurrido. Señaló que fue objeto de agresiones y ofensas, por lo que reaccionó de esa forma, sin embargo, aclaró que ese actuar no representa sus valores.