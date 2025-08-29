América responde a alcaldía Benito Juárez tras cierre de estadio; advierte que tomará acciones legales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El partido del América vs. Pachuca programado este sábado 30 de agosto, a las 21:00 horas en el estadio Ciudad de los Deportes, por la jornada 7 del Apertura 2025, se jugará a puerta cerrada, así lo informó alcaldía Benito Juárez.

“Lo anterior, debido a que personal de seguridad del Club América se extralimitó en sus facultades al cerrar la calle de Indiana, colonia Ciudad de los Deportes, afectando a los residentes de las inmediaciones del estadio y, en especial, a una vecina a la que le impidieron el paso cuando requería de una atención médica”, se lee en el comunicado emitido por la alcaldía.

Y continúa: “Personal policiaco intervino para auxiliar y se vio obligado a liberar la vialidad, conforme lo establece el ´Operativo Ladrillera´, que determina claramente los cierres y aperturas de vialidades con base en los aforos al estadio”.

La alcaldía señaló que mientras el Club América no demuestre que su personal o la empresa que presta los servicios de seguridad, están debidamente capacitados y acreditados, no se podrán realizar los eventos a puerta abierta.

“La alcaldía Benito Juárez antepone en cualquier evento público el orden y la seguridad en favor de nuestros vecinos y visitantes, ese es nuestro centro de actuar como gobierno y nada ni nadie puede violentar dichos preceptos”, concluye el comunicado.

#Comunicado

La alcaldía Benito Juárez informa que el partido de futbol entre los clubes América y Pachuca se jugará a puerta cerrada.

?? https://t.co/g1Ntg2wDgu pic.twitter.com/U9ao6nKBFu — Alcaldía de Benito Juárez (@BJAlcaldia) August 29, 2025

Por su parte, la cuenta oficial del Estadio Banorte (antes Estadio Azteca), emitió un comunicado donde señala que el América no cuenta con personal de seguridad que haya cerrado la calle señalada por la alcaldía Benito Juárez, sino que fueron policías de la Ciudad de México quienes realizaron tal acción.

“Ojalá la autoridad local rectifique un acto arbitrario. De afectar a la afición, nos reservamos el derecho de emprender acciones legales”.