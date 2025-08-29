Mourinho es destituido por el Fenerbahce tras no calificar a la Champions League

El entrenador del Fenerbahçe, José Mourinho, observa antes del partido de ida de los octavos de final de la Europa League entre el Fenerbahçe y el Rangers en el estadio Sukru Saracoglu en Estambul, Turquía, el jueves 6 de marzo de 2025.. Foto: Foto AP/Khalil Hamra, Archivo

(AP).- La caída en desgracia de José Mourinho en el futbol de élite se aceleró este día cuando el carismático entrenador portugués dejó el club turco Fenerbahce, dos días después de no poder regresar a la Champions League tras una larga ausencia.

Su último y breve período como entrenador (que en esta ocasión duró apenas un año, en una liga europea de segunda división) deja la carrera de Mourinho, de 62 años, en una encrucijada, y los mejores equipos posiblemente ya no quieran arriesgarse con un entrenador cuyos mejores días podrían haber quedado atrás.

La eliminación del Fenerbahce a manos del Benfica en el playoff de clasificación para la Champions League el miércoles fue otro golpe para el estatus de Mourinho, quien una vez fue considerado uno de los mejores entrenadores del mundo y tuvo una famosa rivalidad con Pep Guardiola durante su estancia en España con el Real Madrid y el Barcelona, ??respectivamente.

Ganador de la Champions League con el Porto y el Inter de Milán, Mourinho no ha dirigido en la máxima categoría del futbol italiano durante seis temporadas. Ganó la Conference League con la Roma en 2022, pero su etapa en el club italiano (2021-24) estuvo marcada por disputas que resurgieron durante su breve y caótica etapa en Turquía.

Tiempos turbulentos en Turquía

En abril se produjo un incidente en el que agarró la nariz del entrenador del Galatasaray, Okan Buruk, durante el derbi de Estambul, lo que le valió una suspensión de tres partidos y una multa.

De hecho, los intensos partidos entre los dos rivales locales sacaron lo peor de Mourinho. Dos meses antes, fue sancionado con cuatro partidos tras hacer un comentario incendiario tras un partido de liga contra el Galatasaray, que anunció su intención de iniciar acciones legales contra Mourinho.

Mourinho, que a menudo criticó lo que percibía como un arbitraje deficiente en Turquía, tenía el aspecto de un hombre frustrado e infeliz durante su estancia en el Fenerbahce.

Se han perdido el encanto y la confianza en sí mismo que emanaban del autodenominado "Especial" durante los mejores años de su primera etapa en el Chelsea, entre 2004 y 2007, por ejemplo.

En octubre, incluso llegó a decir: “Creo que lo mejor que puedo hacer cuando deje el Fenerbahce es irme a un club que no juegue competiciones UEFA. Si encuentras un club en Inglaterra que esté en el fondo de la tabla y necesite un entrenador en dos años, estoy listo para ir”.

Quién sabe, quizás ahí es donde acabe Mourinho tras su salida del Fenerbahce, cuya ausencia de la Liga de Campeones ya se extiende a 17 temporadas.

"Nos hemos separado de José Mourinho", publicó el Fenerbahce a sus millones de seguidores en un breve comunicado en sus cuentas X e Instagram. "Le agradecemos su esfuerzo por nuestro equipo y le deseamos mucho éxito en su carrera".

No hubo ninguna declaración inmediata en el sitio web oficial del club.