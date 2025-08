Son Heung-min anuncia que dejará Tottenham después de 10 años; hay interés del LAFC

SEÚL, Corea del Sur (AP).- Después de 10 años con el Tottenham , el capitán Son Heung-min anunció el sábado que planea dejar el club de la Liga Premier inglesa.

Son, quien ayudó a los Spurs a ganar el título de la Europa League en mayo, dijo que fue "la decisión más difícil" de su carrera y agregó que el club lo estaba apoyando mientras buscaba otro equipo, siendo Los Angeles FC un posible lugar de aterrizaje.

El internacional surcoreano de 33 años fue titular contra Newcastle en un amistoso de pretemporada el domingo en Seúl en lo que podría ser su último partido con el equipo.

Son, que marcó 173 goles en 454 partidos competitivos con el Tottenham, abrió la rueda de prensa anunciando que "ha decidido dejar este club este verano" y que los Spurs "le están ayudando en mis decisiones".

“Llegué al norte de Londres cuando era un niño, tenía 23 años, era muy joven, un muchacho que llegó a Londres sin siquiera hablar inglés y dejar este club como un hombre adulto es un momento de mucho, mucho orgullo”, dijo Son, quien contuvo las lágrimas durante su anuncio.

"Solo quiero agradecer a todos los aficionados de los Spurs", añadió, "que me dieron tanto cariño y me hicieron sentir como en casa. Fue una de las decisiones más difíciles que he tomado... Pero creo que es el momento adecuado para tomar esta decisión".