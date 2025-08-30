América confirma que el partido ante Pachuca será a puerta cerrada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El América confirmó que el partido de la noche de este sábado ante el Pachuca se jugará a puerta cerrada en el estadio Ciudad de los Deportes a las 21:05 horas.

Mediante un comunicado, el equipo azulcrema anunció que la empresa Ticketmaster dará a conocer cuál será el procedimiento de reembolso para quienes ya habían comprado sus boletos y que en breve se informará a los abonados qué beneficios adicionales obtendrán.

El alcalde en Benito Juárez, el panista Luis Mendoza, determinó que se jugará sin público debido a que “personal del América” se extralimitó en sus facultades el pasado jueves durante un partido de la Liga MX Femenil, cuando una vecina de la colonia Nápoles tuvo una emergencia médica y no se le permitió el paso.

De acuerdo con lo que dispuso la alcaldía, el estadio de la Ciudad de los Deportes permanecerá cerrado a hasta que el América demuestre que su personal de seguridad o de la empresa que les presta el servicio está capacitado.

No obstante, el América negó que cuente con elementos de seguridad y acusó a los integrantes de la policía de la Ciudad de México como los responsables de haber impedido el paso por la calle de Indiana.

Aunque el equipo de futbol advirtió que podría emprender acciones legales si no se rectifica el “acto arbitrario” de la alcaldía Benito Juárez y que la Liga MX lo respaldó, Luis Mendoza mantuvo el cierre del inmueble.