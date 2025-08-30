Cruz Azul vence 2-1 a Chivas y mantiene su invicto (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este día, Chivas recibió a Cruz azul en el estadio Akron, esto por a jornada 7 del Apertura 2025. El duelo concluyó 2-1 a favor de los Cementeros.

Las acciones del encuentro no tardaron en llegar y apenas dieron tiempo a la afición para tomar su asiento. Tras un despeje largo y una serie de rebotes en los linderos del área Rojiblanca, José Paradela disparó de zurda y a los 2 minutos abrió el marcador.

Nueve minutos después, Chivas tuvo un tiro de esquina a favor y, tras una peinada en primer poste de Miguel Tapias, el balón encontró destino en la testa de Diego Campillo, quien no erró su tiro ante una valla desprotegida y anotó el empate.

Un minuto ante de concluir el primer tiempo, Gabriel “Toro” Fernández trianguló con Ignacio Rivero y Rodolfo Rotondi y, éste último, envió al fondo de la red el esférico tras un zurdazo y consiguió el 2-1 definitivo.

Con esta victoria, Cruz Azul se posiciona en el tercer peldaño de la tabla general con 17 puntos, fruto de 5 victorias y 2 empates. Junto al América, es el único equipo en la liga MX que se encuentra invicto.