La Conade no paga a sus trabajadores desde hace casi tres meses

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un grupo de trabajadores de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) que están contratados a través de la partida conocida como capítulo 3000 denunciaron que hace casi tres meses no han cobrado el salario que les corresponde.

El portal Animal Político dio a conocer lo anterior y entrevistó a algunos de los trabajadores, quienes narraron cómo se han visto afectados toda vez que la última ocasión que cobraron fue a mediados de junio.

“Yo ya debo casi los dos meses de renta, no tengo para comer, he estado pidiendo prestado (…) tengo mucha molestia e incertidumbre porque todo 2023 y 2024 los pagos fueron constantes y de repente, así de la nada, ya no nos pagaron.

“Entiendo que esta situación ya llegó a la presidenta (Claudia Sheinbaum) y yo le pediría que instruya al titular de Hacienda (Edgar Amador) que se apure a atender esta situación o por lo menos dé una declaración”, dijo uno de los trabajadores, quien pidió no publicar su nombre.

Por su parte, otro empleado de la Conade reveló que recibieron la amenaza de que si no se presentan a trabajar perderán el empleo.

“Desde hace más de dos meses no nos han pagado nuestro sueldo, adicional a esto trabajamos gratis un mes que no nos pagan argumentando que no nos pueden contratar por un año corrido porque estaríamos haciendo antigüedad laboral, pero sí nos exigen que tengamos jornadas laborales, tiempos de entrega de trabajos y demás formalidades que tenemos que cumplir como trabajadores sin que se nos reconozca el derecho por esto.

“Esta situación es imposible e insostenible, ya que aun cuando nos deben más de dos meses de pago por un trabajo ya realizado, ninguno de sus dirigentes es capaz de dar la cara y darnos una fecha cierta y clara del pago, pero sí nos piden sigamos acudiendo a trabajar y tengamos paciencia, cuando con paciencia no se pagan colegiaturas, renta, útiles, y demás gastos que la mayoría de nosotros tenemos como padres de familia o sustento de nuestros hogares”, denunció.

Pese a que Animal Político intentó que algún funcionario de la Conade se pronunciara para conocer las razones del retraso de pago, cuántos empleados están en esta situación y si hay alguna fecha estimada para regularizar los pagos no hubo respuesta.

El capítulo 3000 es una partida del gobierno federal mediante la cual son contratadas aquellas personas que ya no tienen cabida en el capítulo 1000, es decir, quienes son de estructura.

Aunque cumplen horarios de oficina y tienen jefes son tratados como prestadores de servicios, lo cual significa que no son empleados, no generar antigüedad laboral, no están inscritos al ISSSTE ni tienen ningún tipo de seguridad social, no reciben aguinaldo ni prima vacacional y firman contratos temporales.

De acuerdo con la nota publicada, a pesar de que no les pagan a estos prestadores de servicios, la Conade continúa haciendo nuevas contrataciones.

De hecho, el personal afectado explicó que bajo este método de contratación su sueldo suele retrasarse los primeros dos o tres meses del año, mientras firman los contratos y la Secretaría de Hacienda dispersa el dinero a la Conade.

El presupuesto asignado a la Conade para 2025 es de 2 mil 621 millones de pesos.