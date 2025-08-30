Vinícius Jr. ayuda al Madrid a remontar y ganar 2-1 al Mallorca. Foto: AP

BARCELONA, España (AP).- Vinícius Júnior y Arda Güler anotaron goles consecutivos para ayudar al Real Madrid a remontar y obtener una victoria 2-1 sobre Mallorca y sumar su tercera victoria en igual número de partidos en la liga española este día.

El equipo de Xabi Alonso vio a tres recién llegados protagonizar jugadas claves en la victoria en el Estadio Santiago Bernabéu.

Mallorca atacó primero cuando Vedat Muriqi se quitó a Dean Huijsen del camino para llegar a un saque de esquina de Pablo Torre, redirigiendo el centro con el hombro ante Thibaut Courtois en el minuto 18.

Huijsen, de 20 años, contribuyó al empate en el minuto 37. El nuevo defensa central del Madrid cabeceó un centro tras una jugada a balón parado para que Güler rematara con fuerza.

Vinícius solo necesitó un minuto más para adelantar al Madrid tras una pérdida del balón en el centro del campo del Mallorca. El delantero brasileño tuvo espacio para avanzar con fuerza antes de recortar con la zurda y marcar su segundo gol de la temporada.

El Mallorca presionó para empatar en una segunda mitad abierta. El centrocampista Sergi Darder estuvo a punto de pasarle un balón a un compañero frente a la portería, pero Trent Alexander-Arnold, quien llegó al Madrid en junio, se coló y le interrumpió el pase.

Entonces, el nuevo lateral izquierdo del Madrid, Álvaro Carreras, hizo bien en girarse hacia la portería y estirar la pierna para bloquear un potente disparo de Samu Costa.

A Kylian Mbappé, que había marcado tres goles en las dos primeras jornadas, le anularon dos goles por fuera de juego.

Alexander-Arnold fue titular como lateral derecho en el Madrid, tras ser sustituido por Dani Carvajal en la última jornada. Rodrygo, con posible traspaso a la Premier League, sustituyó a Vinícius en la segunda parte.