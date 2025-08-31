Aaron Judge iguala a Yogi Berra en el quinto lugar en la lista de jonrones de los Yankees. Foto: AP

CHICAGO (AP).- La estrella de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, conectó su jonrón número 358 de su carrera en la primera entrada del juego del domingo contra los Medias Blancas, empatando con Yogi Berra en el quinto lugar en la historia de la franquicia.

Judge conectó un cutter de Martín Pérez con cuenta de 0-2 profundo al jardín central para un jonrón solitario con un out. Su 43.er jonrón de la temporada tuvo una velocidad de salida de 112.6 mph y recorrió 426 pies.

Bateó de nuevo en la tercera entrada y pegó un doblete contra la barda del jardín central. Corrió a casa con el doblete de Cody Bellinger al jardín derecho.

Judge, de 33 años, también conectó un jonrón solitario en la victoria de Nueva York en 11 entradas sobre Chicago el sábado por la noche. El dos veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana y siete veces All-Star bateaba para .218 (17 de 78) con cinco jonrones y 11 carreras impulsadas en agosto al comenzar el día.

Los miembros del Salón de la Fama Babe Ruth (659 jonrones), Mickey Mantle (536), Lou Gehrig (493) y Joe DiMaggio (361) encabezan la lista de jonrones de los Yankees. El jonrón de Judge supuso el primer cambio en el top cinco de la franquicia desde el 7 de agosto de 1957.

Judge fue activado de la lista de lesionados de 10 días el 5 de agosto tras quedar fuera de acción por una distensión en el flexor del codo derecho. Ha sido el bateador designado del equipo, pero podría regresar a los jardines en algún momento de esta temporada.