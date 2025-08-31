Barcelona deja ir la victoria y empata 1-1 ante el Rayo Vallecano . Foto: AP

BARCELONA, España (AP).- Lamine Yamal anotó de penalti, pero el Barcelona necesitó del portero Joan García para asegurarse de dejar al Ray Vallecano con un punto tras empatar 1-1 en La Liga española este día.

Los actuales campeones fueron ampliamente superados por el modesto equipo de Madrid con su velocidad y capacidad para romper la trampa del fuera de juego del Barcelona.

Fue el primer tropiezo del Barcelona en la temporada después de empezarla con un par de victorias ante Mallorca y Levante.

Yamal recibió el penalti tras regatear a un defensa y ser derribado por Pep Chavarría en una falta que fue duramente protestada por los jugadores y el cuerpo técnico del Rayo.

Yamal se adelantó y marcó el penalti en el minuto 40, antes de celebrarlo con un gesto como si se estuviera poniendo una corona. Fue el segundo gol de la temporada para el joven de 18 años.

La presión del Rayo y la rapidez de Jorge de Frutos, Álvaro García e Isi Palazón crearon repetidamente espacios a la espalda de la alta línea defensiva del Barcelona.

García realizó cinco paradas clave, incluyendo un mano a mano contra De Frutos y Andrei Ratiu. Pero el ex portero del Espanyol no pudo evitar que Fran Pérez rematara de volea tras un saque de esquina, completamente desmarcado en el segundo palo, en el 67.

Fermín López jugó como suplente en la segunda mitad en medio de especulaciones de que el Chelsea quiere fichar al mediocampista del Barcelona antes de que se cierre la ventana de transferencias de verano el lunes.