Brugada encabezó la ceremonia de premiación del XLII Maratón de la Ciudad de México

Brugada felicitó a los más de 30 mil corredores, incluidos mil 300 extranjeros, cuya participación, dijo, se duplicó en comparación con ediciones anteriores.
domingo, 31 de agosto de 2025 · 13:04

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la ceremonia de premiación del XLII Maratón de la Ciudad de México, realizado en el Zócalo capitalino, al que calificó como un homenaje a los 700 años de la fundación de Tenochtitlan. 

Brugada felicitó a los más de 30 mil corredores, incluidos mil 300 extranjeros, cuya participación —dijo— se duplicó en comparación con ediciones anteriores. Agradeció a organizadores y patrocinadores, entre ellos Telcel, y afirmó que la capital “late con el Maratón” y es “la ciudad más deportiva”. 

La mandataria aseguró que su gobierno seguirá impulsando el evento para que “cada vez sea mejor”. 

Los ganadores fueron: 

  • Categoría Elite femenil: Bekelech Gudeta Borecha (2:28:34), Thalia Lizaida Magariño Valdivia (2:32:27) y Ruth Danies Albert Jebet (2:32:46). 
  • Elite varonil: Tadu Abate Deme (2:11:16), Benard Kipkorir (2:11:26) y Edwin Kiprop Kiptoo (2:13:06). 
  • Silla de ruedas femenil: Brenda Osnaya Álvarez (1:59:52), Jenny Aidé Hernández Mendieta (2:06:19) y Leticia Sánchez Morales (2:16:43). 
  • Silla de ruedas varonil: José Alan Frías Moreno (1:38:51), Marco Antonio Caballero Padilla (1:41:15) y Gonzalo Valdovinos González (1:41:54). 
