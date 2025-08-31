Brugada encabezó la ceremonia de premiación del XLII Maratón de la Ciudad de México. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la ceremonia de premiación del XLII Maratón de la Ciudad de México, realizado en el Zócalo capitalino, al que calificó como un homenaje a los 700 años de la fundación de Tenochtitlan.

Brugada felicitó a los más de 30 mil corredores, incluidos mil 300 extranjeros, cuya participación —dijo— se duplicó en comparación con ediciones anteriores. Agradeció a organizadores y patrocinadores, entre ellos Telcel, y afirmó que la capital “late con el Maratón” y es “la ciudad más deportiva”.

La mandataria aseguró que su gobierno seguirá impulsando el evento para que “cada vez sea mejor”.

Los ganadores fueron: