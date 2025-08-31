Corredores etíopes dominan el maratón internacional de la Ciudad de México. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los etíopes Tadu Abate y Bekelech Gudeta se consagraron como los campeones de la 42 edición del Maratón Internacional de la Ciudad de México, refrendando el dominio de los corredores africanos en la tradicional carrera en la capital del país.

En la rama varonil, Tadu Abate cruzó la meta con un tiempo de 2 horas, 11 minutos y 15 segundos, seguido del keniano Bernard Kipkorir, con 2:11.28, mientras que Edwin Kiptoo completó el podio con 2:13.07.

Por su parte, en la rama femenil, Bekelech Gudeta terminó en el lugar de privilegio al cronometrar 2:28.36, con la peruana Lizaida Thalía Valdivia quedándose con la plata, con 2:32.28 y Ruth Jebet, de Baréin, con el bronce y 2:32.47.