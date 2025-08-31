Garnacho deja el Manchester United para fichar por el Chelsea por 54 millones de dólares

El entrenador del Manchester United, Rubén Amorim (derecha), conversa con Alejandro Garnacho durante el partido de la Premier League inglesa entre el Ipswich Town y el Manchester United en el estadio Portman Road de Ipswich, Inglaterra, el domingo 24 de noviembre de 2024. . Foto: Foto AP/Dave Shopland, archivo

LONDRES (AP).- Este sábado 30 de agosto se oficializó que el Chelsea fichó al internacional argentino Alejandro Garnacho del Manchester United por una suma reportada de 40 millones de libras (54 millones de dólares), lo que suma más competencia para los dos puestos de extremo.

El Garnacho, de 21 años, dejó el United tras perder la confianza del entrenador Ruben Amorim al final de la temporada pasada. Su último partido con el club fue la derrota por 1-0 ante el Tottenham en la final de la Europa League, donde entró como suplente en la segunda parte, y ni siquiera ha estado en el banquillo en los partidos del United esta temporada.

Garnacho competirá con Pedro Neto, Jamie Gittens y Estevao por un puesto en un equipo que ganó el Mundial de Clubes este verano y que jugará la Champions League esta temporada. El Chelsea también cuenta con Raheem Sterling y Mykhailo Mudryk en su plantilla.

“Es un momento increíble para mi familia y para mí unirnos a este gran club”, dijo Garnacho. “Estoy deseando empezar. Vi el Mundial de Clubes y unirme a los campeones del mundo es especial. ¡Somos el mejor equipo del mundo! Es increíble estar aquí y estoy muy feliz”.

La venta de Garnacho también ayudará al Manchester United a cumplir con las normas de beneficios y sostenibilidad de la Premier League.