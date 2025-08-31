Liverpool vence 1-0 al Arsenal con gol de Szoboszlai y se mantiene como líder de la Premier League. Foto: AP

(AP).- Se acercaba el final del partido en Anfield y estaba claro que se necesitaba algo especial para separar al Liverpool y al Arsenal mientras se enfrentaban en un duelo de peso pesado de comienzo de temporada en la Premier League este domingo.

Entra Dominik Szoboszlai. Con un tiro libre de larga distancia que dio en el poste en el minuto 83, Szoboszlai le dio al Liverpool una reñida victoria por 1-0 sobre quien, probablemente, será su mayor rival para conseguir el título.

“El partido necesitaba un momento de magia para que cualquiera de los dos equipos ganara”, dijo el entrenador del Liverpool, Arne Slot, “y fue Dominik quien lo consiguió”.

Muchos pensaron que el Manchester City volvería a la carrera por el título esta temporada, pero tal vez no.

La derrota por 2-1 ante Brighton, su segunda derrota consecutiva, fue otra señal de que el equipo otrora dominante de Pep Guardiola ha perdido su aura.

“Esta es la realidad: no estamos al nivel de hace mucho tiempo”, dijo el centrocampista del City Rodri.

Szoboszlai es popular entre los fanáticos del Liverpool por su ética de trabajo y versatilidad, y el mediocampista húngaro estaba reemplazando el lateral derecho (durante mucho tiempo la posición del ahora fallecido Trent Alexander-Arnold ) debido a las lesiones de Conor Bradley y Jeremie Frimpong.

Szoboszlai hizo su mejor imitación de Alexander-Arnold con un disparo de gran calidad a balón parado que no estuvo en sintonía con el resto del partido.

"Hasta ahora Trent los llevaba", dijo Szoboszlai sobre su excompañero, que ahora juega en el Real Madrid. "Ahora por fin puedo llevarme uno".

El Liverpool consiguió su tercera victoria consecutiva, siendo el vigente campeón el único equipo con un máximo de nueve puntos tras tres jornadas de la Premier League. Ya han vencido a dos duros rivales: Newcastle y Arsenal.

En cuanto al Arsenal, fue su primera derrota de la temporada (que extiende su récord sin victorias en Anfield desde 2012) y su primer gol de liga encajado por una defensa que no contó con el central William Saliba desde el quinto minuto en Anfield debido a una lesión en la pierna.