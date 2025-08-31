“Lo suyo son los infundios y la difamación”: alcalde de Benito Juárez responde a David Faitelson. Foto: @LuisErnestoP95

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luis Mendoza Acevedo, alcalde de Benito Juárez, se enfrascó en una pelea con David Faitelson a través de X, esto debido a que el comunicador de TUDN criticó al político por el cierre del estadio Ciudad de los Deportes para el partido del América vs. Pachuca.

“Si el Alcalde de Benito Juárez fuese lo elementablemente ejemplar que dice ser no hubiese permitido, desde que se anunció la mudanza de Cruz Azul y América, que se celebrarán más juegos de futbol en el Estadio de la Ciudad de los Deportes…Es evidente que la zona y la instalación no son propicias para eso.

“El señor Luis Mendoza es un populista y arribista que aparece cuando quiere. Ya pronto saldrán a la luz los documentos donde exige palcos, boletos y otras ´cositas´ al club”, escribió Faitelson.

Por su parte, Luis Mendoza, escribió: “Lo suyo son los infundios y la difamación. Estamos listos para actuar frente a la calumnia y nos reservamos el derecho a proceder conforme nos corresponda”.

El partido del América vs. Pachuca programado para este sábado 30 de agosto, a las 21:00 horas en el estadio Ciudad de los Deportes, por la jornada 7 del Apertura 2025, se jugó a puerta cerrada, así lo informó alcaldía Benito Juárez.

“Lo anterior, debido a que personal de seguridad del Club América se extralimitó en sus facultades al cerrar la calle de Indiana, colonia Ciudad de los Deportes, afectando a los residentes de las inmediaciones del estadio y, en especial, a una vecina a la que le impidieron el paso cuando requería de una atención médica”, se lee en el comunicado emitido por la alcaldía.

Y continúa: “Personal policiaco intervino para auxiliar y se vio obligado a liberar la vialidad, conforme lo establece el ´Operativo Ladrillera´, que determina claramente los cierres y aperturas de vialidades con base en los aforos al estadio”.

La alcaldía señaló que mientras el Club América no demuestre que su personal o la empresa que presta los servicios de seguridad, están debidamente capacitados y acreditados, no se podrán realizar los eventos a puerta abierta.

“La alcaldía Benito Juárez antepone en cualquier evento público el orden y la seguridad en favor de nuestros vecinos y visitantes, ese es nuestro centro de actuar como gobierno y nada ni nadie puede violentar dichos preceptos”, concluye el comunicado.

Por su parte, la cuenta oficial del Estadio Banorte (antes Estadio Azteca), emitió un comunicado donde señala que el América no cuenta con personal de seguridad que haya cerrado la calle señalada por la alcaldía Benito Juárez, sino que fueron policías de la Ciudad de México quienes realizaron tal acción.