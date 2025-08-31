No estamos al nivel: Rodri tras segunda derrota consecutiva del Manchester City en Premier League

No estamos al nivel: Rodri tras la segunda derrota consecutiva del Manchester City en Premier League. Foto: AP

(AP).- Nueva temporada, mismos problemas para el Manchester City. El otrora dominante equipo de Pep Guardiola sufrió su segunda derrota consecutiva en la Premier League tras caer 2-1 ante Brighton el domingo.

Después de una derrota en casa por 2-0 ante el Tottenham el fin de semana pasado, el City está demostrando las mismas vulnerabilidades y fragilidad que mostró la temporada pasada cuando entregó el título al Liverpool después de cuatro años consecutivos como campeón.

"Esta es la realidad: no estamos al nivel de hace mucho tiempo", dijo el centrocampista del City Rodri, actual ganador del Balón de Oro, que fue titular en la liga por primera vez desde septiembre del año pasado después de una grave lesión de rodilla.

Brajan Gruda atravesó una defensa abierta, eludió al portero James Trafford y remató a puerta vacía para el gol de la victoria en el minuto 89 para el Brighton, que perdía por el gol de Erling Haaland en la primera mitad, su gol número 88 en 100 apariciones en la Premier League desde que se mudó a Inglaterra en 2022.

El City concedió el empate en el minuto 67 después de que Matheus Nunes levantara el brazo en el área para bloquear un disparo. James Milner transformó el penalti para que el Brighton se convirtiera, con 39 años y 239 días, en el segundo goleador más veterano de la historia de la Premier League. También es el segundo más joven, tras haber marcado con el Leeds a los 16 años.

Con el City notablemente decaído, Brighton creó una sucesión de oportunidades antes de que Gruda convirtiera una para sellar una repetición de la victoria de su equipo por 2-1 sobre el City la temporada pasada.

Los únicos puntos del City en lo que va de temporada han llegado tras una victoria por 4-0 en la primera jornada contra el Wolverhampton, tras la cual los expertos afirmaban que el equipo de Guardiola había vuelto. Ahora, tiene menos puntos que el Manchester United.