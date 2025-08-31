Paratleta denuncia baches y discriminación en premios en maratón de CDMX ante Clara Brugada (Videos)

Paratleta denuncia baches y discriminación en premios en maratón de CDMX ante Clara Brugada. Foto: Captura de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante la premiación del XLII Maratón de la Ciudad de México en la categoría silla de ruedas femenil y varonil, el paratleta Marco Antonio Caballero Padilla, quien terminó en segundo lugar con un tiempo de 1:41:15, denunció que los baches son un peligro para los competidores, además, señaló la discriminación en premios económicos que existe entre ellos y los atletas convencionales.

En plena ceremonia de premiación, encabezada por Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, el paratleta se acercó a ella para solicitar el micrófono y realizar su denuncia.

“Dos amigos este año se cayeron en la ruta. Gracias a Dios no pasó a mayores, pero esto sigue ocurriendo año con año. El año pasado, otro compañero se ponchó, y todo por culpa de los baches, de las coladeras, de la falta de señalización”, expresó.

“Quiero alzar la voz desde esta posición en la que obtuve el segundo lugar. Otro punto muy importante es que nos están discriminando: somos atletas de alto rendimiento, atletas élite, y no es posible que ni siquiera recibamos el 10 por ciento del premio que obtienen los corredores convencionales.

“Ellos se llevan 50 mil dólares, y nosotros, en primer lugar, apenas 60 mil pesos. Creo que esto es discriminación. Además, el deporte paralímpico está creciendo; vienen atletas de otros países, y creo que ha llegado el momento de hacer un cambio en la ciudad. Gracias por la palabra, y esperemos que esto derive en un cambio, y no en una represión, como eliminar la categoría en silla de ruedas para el próximo año”, concluyó Caballero

Durante la carrera, dos paratletas de la categoría varonil, rancisco Sanclemente y Gonzalo Valdovinos González, quienes se encontraba como punteros, se vieron involucrados en un choque, esto debido a que uno de ellos cayó en un bache con su silla de ruedas, lo que provocó que se volcara y, el otro competidor, al no poderse detener, chocó contra él.

Valdovinos González logró retomar su camino y concluyó en tercer lugar con un tiempo de 1:41:54. Aunque expresó sentirse “pésimo” por el resultado, mismo que explicó, fue una consecuencia por el mal estado de las calles. Por su parte, el colombiano Francisco Sanclemente, el otro paratleta involucrado en el accidente y quien se encontraba, hasta antes del incidente en primer lugar, concluyó la carrera en los últimos puestos. El jueves pasado, el director del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, Javier Peralta, aseguró que la ruta del Maratón de la CDMX estaba libre de baches.

Ante la falta de señalizaciones por los baches en la ruta, personas que acudieron a alentar a los paratletas comenzaron a advertirles por dónde no pasar para evitar un accidente.