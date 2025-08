María José Alcalá: “Defenderé al COM ante cualquier intromisión”

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El 2 de junio el exdirector de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Bernardo de la Garza, ahora miembro permanente del Comité Olímpico Mexicano (COM), fue elegido como presidente de la Unión Ciclista de México, la nueva federación que tendrá en sus manos la organización del ciclismo nacional.

Esta decisión es consecuencia de los malos manejos que el expresidente de la Federación Mexicana de Ciclismo (FMC), Edgardo Hernández Chagoya, tuvo durante años hasta que la Unión Ciclista Internacional (UCI) lo desconoció en 2021, cuando Ana Guevara dirigía la Conade, y quien en mayo de 2022 alentó para que se llevara a cabo una asamblea en la que fue electo Gerardo Langarica a quien la UCI no reconoció

Así, luego de más de tres años de que el ciclismo mexicano ha funcionado en un limbo que ha perjudicado a algunos pedalistas mexicanos, la solución fue que De la Garza, excandidato a la presidencia de la República y político en retiro metido a comentarista deportivo, será quien guíe los destinos de este deporte que desde Atenas 2004 no le ha dado una medalla olímpica a México.

De acuerdo con la versión de la presidenta del COM, María José Alcalá, para evitar una pugna judicial por el control de la FMC en 2023 acordó con el presidente de la UCI, el francés David Lappatient, crear una nueva federación, situación que no ocurrió hasta que llegó un ultimátum: si para septiembre de 2024 no existía un nuevo organismo México sería suspendido de este deporte.

Fue así como antes de ese fecha el COM envió a la UCI la propuesta de nuevos estatutos que fueron revisados y aprobados en mayo último y facultó al COM para organizar la creación de la Unión Ciclista de México (UCM).

“Bernardo de la Garza manifestó sus intenciones como otros. He tenido entrevistas con diferentes actores y Bernardo conoce del ciclismo. Él fue director de la Conade y hubo éxito en los Juegos Olímpicos de Londres, donde se tuvo uno de los mejores resultados. Es un hombre del deporte federado y preparado para estos temas. Llegaron 22 personas, ocho o nueve de los cuales representaban a sus estados, porque no son asociaciones (estatales) y manifestaron su deseo de formar una nueva federación.

Dijeron que ellos proponían que dirigiera el proyecto Bernardo de la Garza, a quien no tengo por qué negarle oportunidades. Le informamos al director de la Conade, Rommel Pacheco, que se iba a llevar ese proceso, él manifestó que trataría de asistir, por cuestiones de agenda no asistió, pero estuvo presente un representante de la UCI.

Quienes integran el nuevo Consejo Directivo, entre ellos la ciclista en retiro Nancy Contreras, quien ocupa el cargo de vicepresidenta, deben cumplir con los requisitos que les pida la UCI para que los reconozca. Después de eso lo que hoy es una simple asociación civil podrá convertirse en la nueva federación.

La UCI tendrá que informarnos a la Conade y al COM que cumplieron, que está debidamente constituida y que reconoce a la Unión Ciclista de México. Para julio deben tener un cierto número de asociaciones ya constituidas para en agosto estar ante la asamblea de la UCI y ser reconocidos. Mientras no exista una federación reconocida, nosotros como Comité Olímpico seguimos teniendo el Data Ride, es decir, la facultad de inscribir a los ciclistas a las competencias.

—¿Cuál es el proyecto de Bernardo de la Garza y cómo se medirán sus resultados? —se le pregunta a Alcalá.

—Demostrar cómo una federación puede tener recursos propios para lo que requieren sus ocho o 10 especialidades. Hay empresas que podrán ser invitadas a ser patrocinadores. Tiene que haber muchísima transparencia. Bernardo va a tener que medirse por el desarrollo, por la promoción del ciclismo, no solamente en temas competitivos sino también sociales. Él tiene un trabajo complicado. También tendrá que ser muy claro ante el director de la Conade si le solicita recursos públicos.

—¿Alguno de los patrocinadores que tiene el COM trajo a De la Garza?

—No, pero él es quien nos abrió la puerta con Charly, con la ropa deportiva.

—Dice usted que a De la Garza le fue bien en Londres 2012, pero esas medallas las construyó un científico del deporte, Vladimir Ortiz.

—Es importante acercarte a la gente que está preparada. Invitó a gente capaz para llevar el tema técnico-metodológico. Escuchó a un hombre como Vladimir. Tengo el gusto de conocerlo, no he tenido la posibilidad de colaborar con él, pero si él hizo eso, pues ése es un punto a favor: contrató a gente capaz para tomar las decisiones correctas.

—¿Está consciente de que durante la gestión de Bernardo de la Garza se dio el abuso sexual a Tamara Vega y que el personal de la Conade sabía lo que pasaba y lo permitieron?

—No tenía conocimiento. Él va a tener que implementar un deporte seguro, como estamos tratando de implementarlo las instituciones para todos quienes participan en el deporte.

—¿Tiene usted conciencia de que en la gestión de Bernardo de la Garza fue cuando el presidente de atletismo, Antonio Lozano, cometió peculado porque comprobó compras con facturas falsas, esto con la colaboración de Alejandro Cárdenas, a quien Bernardo nombró como subdirector de Calidad de la Conade, y las compras las hicieron a Jorge Tienda, compadre de Cárdenas?

—Tengo claro que no hay un señalamiento formal de alguna autoridad en contra de Bernardo. Y si lo hubiera él tiene que responder. Lo que a mí me consta de él es como miembro permanente del COM. A mí no me tocó conocerlo como dirigente del deporte porque yo estaba en otros temas personales. Bernardo tiene que ser calificado por la masificación, la transparencia, la buena gobernanza.

—En pos de la transparencia, ¿le parecería una buena idea que todos los presidentes de federaciones pudieran hacer pública una declaración patrimonial como para saber qué tienen cuando llegan y cómo van cambiando su estilo de vida que se ha visto es muy radical en muchos casos?

—Cuando recibes dinero del Estado mexicano tienes que ser transparente. Sería un buen ejercicio de transparencia si cada uno hace una manifestación pública de sus bienes. Es importante decirlo: el único caso que conozco que no ha podido demostrar cómo creció económicamente es el caso de los acuáticos (el expresidente de la Federación Mexicana de Natación, Kiril Todorov), que fue muy señalado.

“Todo aquel que reciba recursos públicos debe tener una comprobación muy clara y manifestar cuál es su estilo de vida. Cada quien tiene derecho a tener un crecimiento profesional y económico cuando es de manera honesta. Muchos presidentes de federación trabajan intensamente por su comunidad y muchas veces son señalados injustamente”.

Intereses políticos

—¿Qué le dice el hecho de que ya es cosa de todos los días que las federaciones estén en conflicto, que se las estén peleando y la solución sea crear una nueva federación que puede o no estar avalado por la Conade o por el COM?

—Me queda claro que muchos de quienes han ostentado el cargo de director de la Conade piensan que por su voluntad pueden quitar presidentes de federaciones. Se van directores, llegan otros y hacen lo mismo, crean un conflicto. Se les ha hecho costumbre querer manipular y maltratar a las federaciones que siempre son señaladas, pero nunca las quieren ayudar cuando se trata de resolver a favor de los atletas.

Esto se va a ir terminando cuando se tenga respeto por todas las instituciones, por las federaciones, por el Comité Olímpico; respeto por las leyes, por las reglas, por todo lo que implica el Movimiento Olímpico, porque es verdad, somos entes privados, somos entes colaboradores y hacemos partícipe al gobierno (federal) porque son los desarrolladores del deporte junto con los estados. Pero eso no quiere decir que puedan hacer y deshacer los organismos. Se debe a temas políticos y al desconocimiento o ignorancia de lo que es el deporte federado.

—¿Cree que hay una frustración por parte de quienes dirigen la Conade y que los directores intentan cambiar la estructura del deporte internacional que es privado?

—Pueden participar en las decisiones de una federación, lo que no pueden es imponer. Pueden participar pidiendo un programa anual de actividades, de organización, que comprueben los recursos, pedir sistemas de clasificación. Pero cuando quieren cambiar la organización internacional, pues están fuera de orden y son ignorantes del deporte federado.

—¿Ve usted ganas de querer hacer modificaciones a la ley, por ejemplo, para darle mayor poder a la Conade y restarle poder al COM?

—La Conade tiene una función, es el órgano rector de la política pública deportiva en materia de deporte y cultura física. Ellos tienen que ver por todo el deporte, el estudiantil, social, popular y el alto rendimiento. No veo en este gobierno que quiera afectar o buscar que el COM no tenga facultades. La ley dice “coordinarán esfuerzos”. Quien ve con malos ojos al COM es porque posiblemente les estorbamos para hacer acciones indebidas.

“Es discutible fortalecer la ley. Cuando se cambió la Ley General del Cultura Física y Deporte (en 2013) y lo digo con mucho respeto porque Jesús Mena (era director de la Conade) es amigo mío, se perdió el equilibrio de fuerzas, porque la Confederación Deportiva Mexicana (Codeme) era parte fundamental para eso. Había más condiciones de organizar y tener bien estructuradas las federaciones.

“Se creó el Coved (Consejo de Vigilancia Electoral que depende de la Conade) y es importante que cumpla con sus funciones correctamente, que observen cuando una federación en sus elecciones está violando el estatuto, si no está haciendo bien su convocatoria, pero ellos no están facultados para cambiar o quitar presidentes. Tampoco se puede utilizar de manera política.

Espero que la diputada Paola Longoria, quien preside la Comisión del Deporte en esta legislatura y conoce muy bien el deporte federado, pueda tener la capacidad de defender los principios del Movimiento Olímpico.

—El partido en el gobierno es mayoría en las cámaras y gobierna en 24 de 32 estados, ¿el COM está en un estado de vulnerabilidad de quedar reducido a una simple Embajada del Comité Olímpico Internacional, que su trabajo sólo sea inscribir atletas a las competencias?

—Olegario Vázquez Raña dejó bases muy importantes en el COM. Fue miembro presidente de una federación internacional, miembro del COI y miembro de honor del COI. Era un hombre que entendía perfectamente el deporte de nuestro país y el internacional. Nos pidió ser una familia unida y nos dejó bases importantes de autosuficiencia económica. Aprendimos a no nada más estar pidiéndole apoyo a la Conade.

También nos enseñó a respetarnos a nosotros mismos y hacer valer la autonomía del COM. Es importante decir que si desean hacer un acto como el que mencionas podría haber consecuencias muy graves. Podrían suspender a México. Podrían suspender la participación como acaba de pasar antes de Juegos Olímpicos con Guatemala que no podían ir con la bandera del país porque hubo una clara intervención hacia la autonomía de la institución. Nosotros respetamos a la Conade, respetamos al gobierno, a la presidenta Claudia Sheinbaum, respetamos al Poder Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial.

Somos un organismo que cuida los intereses del COI y de los atletas de México. Nosotros no estamos actuando de ninguna manera para atentar contra el gobierno de este país. Nunca. En este momento es trabajo, respeto y coordinación lo que debemos buscar y si nosotros también tenemos la posibilidad de ir creciendo en lo económico, en no ser una carga para el erario, también nos van a ver con mejores ojos. Llevamos aproximadamente más de ocho años sin tener apoyo para el mantenimiento y la operación del Centro Deportivo Olímpico Mexicano y del COM, nosotros cubrimos la nómina de los cientos de trabajadores y hemos conseguido patrocinadores para que apoyen a la preparación de los atletas y vayan en las mejores condiciones.

—¿No teme que haya caballos de Troya? Personajes del deporte, políticos, empresarios que quieran ser miembros federados o presidentes de federaciones y así ganen el derecho de entrar al COM y de tomar las posiciones de poder. El propio De la Garza podría ser uno.

—Seguiremos defendiendo cualquier intromisión. Si en algún momento se llegara a dar del gobierno hacia una federación lo vamos a defender porque es nuestra obligación. Cuando algo no está bien en una federación también se lo decimos a los presidentes. Yo espero que nos respeten. No veo eso por parte de Rommel Pacheco y por el momento no veo caballos de Troya. Bernardo de la Garza no lo es.