Saquon Barkley, corredor de los Eagles, rechaza invitación para unirse al consejo deportivo de Trump

FILADELFIA (AP).- Saquon Barkley rechazó una invitación para unirse al consejo del presidente Donald Trump sobre deportes, actividad física y nutrición, que está siendo revitalizado bajo una orden ejecutiva que también restablece la Prueba Presidencial de Aptitud Física para niños estadunidenses.

Barkley, el corredor de 2 mil yardas de los Philadelphia Eagles, campeones del Super Bowl, estaba en una lista de personalidades deportivas que incluía a los golfistas Bryson DeChambeau y Nelly Korda, el ejecutivo de la WWE Paul "Triple H" Levesque, el miembro del Salón de la Fama del fútbol americano Lawrence Taylor y el gran retirado de los Yankees de Nueva York Mariano Rivera.

Barkley dijo el lunes después de la práctica de los Eagles que en realidad había rechazado la invitación.

“Hace un par de meses, mi equipo se enteró del consejo”, dijo Barkley. “Así que no estoy muy familiarizado con él. Sentí que iba a estar muy ocupado. Mi familia y yo pensamos que probablemente sería mejor no aceptarlo. Me sorprendí un poco cuando mencionaron mi nombre. Supongo que es algo importante, así que lo agradezco, pero me sorprendí un poco cuando mencionaron mi nombre”.