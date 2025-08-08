Samuel García asegura que Monterrey tendrá partido oficial de repechaje rumbo al Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Estadio BBVA en la ciudad de Monterrey recibirá un partido de repechaje con miras a la Copa del Mundo de Futbol de Estados Unidos, México y Canadá 2026, certamen que debutará con tres países como sedes simultáneas y que, por primera ocasión, contará con la participación de 48 selecciones nacionales.

El anuncio corrió a cargo de Samuel García, gobernador constitucional del estado de Nuevo León, quien a través de sus cuentas de redes sociales dio a conocer la noticia a la opinión pública.

“Amanecimos con buenas noticias: Nuevo León será sede de otro juego de repechaje del Mundial”, se lee en el mensaje del mandatario estatal. “Cinco juegos oficiales en la mejor sede”, agregó en el anuncio.

Amanecimos con buenas noticias:



Nuevo León será sede de otro juego de repechaje del MUNDIAL.



CINCO JUEGOS OFICIALES EN LA MEJOR SEDE ¡PONTE NUEVO, PONTE MUNDIAL! ??????? — Samuel García (@samuel_garcias) August 8, 2025

Dicho compromiso se integraría al llamado Torneo Clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA reservado para los combinados que no obtuvieron su pase en los procesos de sus respectivas zonas, está programado para la ventana de partidos internacionales entre el 23 y el 31 de marzo de 2026, el cual considera a seis equipos en la búsqueda de los últimos dos lugares disponibles para avanzar a la justa mundialista en Norteamérica.

De acuerdo a la FIFA, un par de países de Concacaf, así como uno de Conmebol (Sudamérica), la CAF (África), AFC (Asia) y OFC (Oceanía) serán parte del certamen, con dos selecciones sembradas según el ranking y cuatro partidos a disputarse en distintos escenarios neutrales.

La intención de que la casa de los Rayados de Monterrey se integre al Torneo Clasificatorio, parte de la intención de la propia FIFA de realizar compromisos oficiales en las mismas sedes de la Copa del Mundo, a manera de preparación en términos de logística, por lo que no se descarta que Guadalajara también se anuncie como un escenario para recibir otro de los compromisos decisivos para avanzar a la justa mundialista.

Como parte del Campeonato Mundial, Monterrey recibirá dos partidos del Grupo F los días 14 y 20 de junio de 2026, además de otro encuentro del Grupo A el 24 de junio, para cerrar su participación el día 29 de ese mismo mes con un duelo de dieciseisavos de final en la ronda de eliminación directa.