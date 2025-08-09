Darwin Núñez deja el Liverpool para fichar por el Al-Hilal de Arabia Saudita . Foto: AP

(AP).- La liga de futbol de Arabia Saudita aseguró su último fichaje estrella después de que Darwin Núñez completara un traspaso del Liverpool al Al-Hilal el sábado.

Según informes, el internacional uruguayo costó 46.3 millones de libras (62 millones de dólares) y firmó un contrato por tres años.

Al-Hilal, el equipo más exitoso de Arabia Saudita, ha estado buscando otro fichaje estrella tras liberar al legendario brasileño Neymar en enero. El capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, rechazó una oferta antes del Mundial de Clubes de junio, y también se informó de interés en el exdelantero del Nápoles, Victor Osimhen.

Núñez deja el Liverpool tras una trayectoria irregular en la Premier League, donde tuvo momentos espectaculares, pero no logró consolidarse como el delantero centro titular del club de Merseyside. Marcó 40 goles en 143 partidos y ganó el título de la Premier League la temporada pasada.

Pero sólo fue titular en un partido de liga desde principios de año y marcó apenas siete goles en 47 apariciones en total la temporada pasada.

En un verano en el que el Liverpool ha reforzado su ataque con los fichajes de Hugo Ekitike y Florian Wirtz, junto con el supuesto interés en el delantero del Newcastle Alexander Isak, la posición de Núñez había estado en duda.

Sigue a una gran cantidad de jugadores que han abandonado las principales ligas de Europa para irse a Arabia Saudita desde el traslado de Cristiano Ronaldo a Al Nassr en 2022.

Karim Benzema, Sadio Mané y Riyad Mahrez son algunos de los nombres de alto perfil que harán el cambio, ya que Arabia Saudita ha montado una ambiciosa campaña de reclutamiento para establecerse como un jugador importante en el fútbol mundial.

Al-Hilal, que dio una de las mayores sorpresas en el Mundial de Clubes al eliminar al Manchester City, ya cuenta con una gran cantidad de jugadores destacados, entre ellos Kalidou Koulibaly, Sergej Milinkovic-Savic, Joao Cancelo y Alesandar Mitrovic.

También está entrenado por Simone Inzaghi, dos veces subcampeón de la Liga de Campeones.

Ha ganado un récord de 19 títulos de liga saudí, así como cuatro campeonatos asiáticos, pero Al-Ittihad le ganó el título la temporada pasada.