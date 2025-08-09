La arquera mexicana Andrea Becerra gana medalla de oro en los Juegos Mundiales (Video)

La arquera mexicana Andrea Maya Becerra logra el primer lugar en la Final de tiro con arco compuesto en los World Games 2025. Foto: @conadeoficial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La arquera mexicana Andrea Becerra obtuvo la medalla de oro en la prueba individual de la modalidad de compuesto en el marco de los Juegos Mundiales que se desarrollan en Chengdú, China, en resultado que la refrenda como una de las mejores exponentes del momento a nivel internacional.

La jalisciense subió a lo más alto del podio tras derrotar en la final 147-146 a Lisell Jaatma, de Estonia, para redondear la competencia, luego de avanzar a la ronda eliminatoria en el primer lugar de la etapa de clasificación.

¡CAMPEONA! ??????

From start to finish, Andrea Becerra owned Chengdu and is the new World Games gold medallist! #archery pic.twitter.com/Vb5PEUhJah — World Archery (@worldarchery) August 9, 2025

En su camino al metal dorado, Becerra Arizaga superó 148-147 a la británica Ella Gibson en los cuartos de final, para instalarse en la zona de disputa de preseas derrotando a la colombiana Alejandra Usquiano por el pase al duelo por el título.

Con este resultado, Andrea Becerra se despide de Chengdú 2025 con dos medallas, después de obtener la plata en el primer día de actividades junto a Sebastián García en la prueba de equipos mixtos.

El oro de Becerra en los Juegos Mundiales representa el quinto título internacional de la temporada para la tapatía, quien llegó a territorio chino con el antecedente de haber obtenido cuatro metales dorados en el marco del serial de Copas del Mundo de tiro con arco, destacando los campeonatos individuales en las fechas de Auburndale, Estados Unidos y Antalya, Turquía, así como otro par en pruebas por equipos.

Los Juegos Mundiales son un certamen multideportivo respaldado por el propio Comité Olímpico Internacional (COI), pero que considera en su programación a deportes o pruebas no contempladas en el calendario de los Juegos Olímpicos.