Mohamed Salah confronta a la UEFA por el "Pelé palestino", asesinado en Gaza

El futbolista del Liverpool, Mohamed Salah y el también jugador del balompié, el palestino Suleiman al-Obeid, asesinado por la ofensiva israelí en Gaza. Foto: X: @MoSalah y @UEFA

MADRID (EUROPA PRESS) - El delantero del Liverpool, Mohamed Salah pidió a la UEFA algo más que un adiós en redes sociales a Suleiman al-Obeid, el "Pelé palestino", asesinado esta semana, de acuerdo con su Federación.

El organismo que rige el fútbol europeo publicó ayer en la red social X una foto del jugador con el mensaje: "Adiós a Suleiman al-Obeid, el 'Pelé palestino'. Un talento que brindó esperanza a innumerables niños, incluso en los momentos más oscuros".

Salah recuperó el mensaje este sábado y añadió; "¿Pueden explicarnos cómo, dónde y por qué murió?", escribió el egipcio, señalando que la UEFA no se involucra con la crisis humanitaria en Gaza por la ofensiva israelí que ya ha dejado más de 61 palestinos muertos, entre ellos menores de edad y mujeres.

Can you tell us how he died, where, and why? https://t.co/W7HCyVVtBE — Mohamed Salah (@MoSalah) August 9, 2025

El miércoles, la Asociación Palestina de Fútbol lamentó y condenó el asesinato de la estrella de su selección nacional, "después de que las fuerzas israelíes atacaran a quienes esperaban ayuda humanitaria en el sur de la Franja de Gaza". Son 321 miembros los "mártires de la asociación de fútbol", denunciaron.