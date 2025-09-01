Un bache no provocó accidente en Maratón de la CDMX, sino una coladera mal intervenida: Brugada. Foto: Captura de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de que paratletas que participaron en el Maratón de la Ciudad de México denunciaron que el circuito estaba lleno de baches, lo que produjo al menos un accidente, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la capital, señaló que no era un bache, sino una coladera “mal intervenida”.

“No fue un bache. Quisieron, como si fuera una campaña, decir que era un bache…fue un registro que no tenía tapa, lo taparon mal y tenía un borde. Fue un registro mal tapado”, dijo Brugada.

?????NO FUE BACHE, FUE REGISTRO MAL TAPADO: CLARA BRUGADA



La Jefa de Gobierno habló sobre la caída de dos atletas en sillas de ruedas en el Maratón Internacional de la CDMX.



Brugada pide no hacer campaña negra de esto.



Video de @EscalonaReza pic.twitter.com/8EEZmklD5J — Juan Ortiz ???????? (@Juan_OrtizMX) September 1, 2025

Por su parte, Raúl Basulto, titular de Obras de la Ciudad de México, explicó: “Podemos informar y asegurar que no se generó (el accidente), sino de una coladera de drenaje mal intervenida”.

De los creadores de “no se cayó, se deslizó”…



...llega: “no fue un bache, fue una coladera mal intervenida”. ???



Así respondió Raúl Basulto, titular de Obras CDMX, tras el reclamo de Marco Caballero, segundo lugar en el #MaratónCDMX. pic.twitter.com/Il3W8LLzkF — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 1, 2025

Durante la premiación del XLII Maratón de la Ciudad de México en la categoría silla de ruedas femenil y varonil, el paratleta Marco Antonio Caballero Padilla, quien terminó en segundo lugar con un tiempo de 1:41:15, denunció que los baches son un peligro para los competidores, además, señaló la discriminación en premios económicos que existe entre ellos y los atletas convencionales.

En plena carrera, dos paratletas de la categoría varonil, Francisco Sanclemente y Gonzalo Valdovinos González, quienes se encontraba como punteros, se vieron involucrados en un choque, esto debido a que uno de ellos cayó en un bache con su silla de ruedas, lo que provocó que se volcara y, el otro competidor, al no poderse detener, chocó contra él.

Valdovinos González logró retomar su camino y concluyó en tercer lugar con un tiempo de 1:41:54. Aunque expresó sentirse “pésimo” por el resultado, mismo que explicó, fue una consecuencia por el mal estado de las calles. Por su parte, el colombiano Francisco Sanclemente, el otro paratleta involucrado en el accidente y quien se encontraba, hasta antes del incidente en primer lugar, concluyó la carrera en los últimos puestos. El jueves pasado, el director del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, Javier Peralta, aseguró que la ruta del Maratón de la CDMX estaba libre de baches.

¡LOS LÍDERES CAEN!??



Gracias a un bache en la Ciudad de México, dos corredores de silla de ruedas tuvieron un percance. Comienzan los obstáculos en el maratón pic.twitter.com/fEcR8IrKlQ — Claro Sports (@ClaroSports) August 31, 2025