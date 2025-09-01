Empresario arrebata a un niño la gorra que le regaló el tenista Kamil Majchrzak en el US Open (Video)

El momento en el que el empresario arrebata la gorra al niño. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El CEO de la empresa polaca de pavimentación Drogbruk, Piotr Szczerek, fue captado en video mientras le arrebataba a un niño una gorra que le regaló el tenista polaco, Kamil Majchrzak, durante el US Open.

En redes sociales se viralizó la grabación en la que aparece el empresario, también polaco, junto a un menor mientras el deportista firma autógrafos.

En un momento se puede apreciar como Majchrzak extiende su mano para darle la gorra que lleva puesta al niño, sin embargo, Szczerek reacciona rápidamente y la toma.

?? | Identifican al hombre que le arrebató la gorra a un niño tras un partido en el US Open. Se trata del multimillonario polaco Piotr Szczerek, se desempeña como CEO de Drogbruk, una de las empresas de pavimentación más importantes de Polonia. pic.twitter.com/IrBJeQPMYA — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 30, 2025

A pesar de los reclamos del niño, el empresario le da la espalda y lo ignora para unos segundos después darle la pluma con la que el tenista firmaba los autógrafos.

La difusión de la grabación ocasionó críticas por parte de los usuarios, quienes criticaron a Piotr Szczerek y lo bautizaron como “el ladrón polaco”.

Después de lo ocurrido, se viralizó otra grabación en la que aparece el tenista reunido con el niño afectado, durante un momento en el que le obsequió una gorra autografiada y otros artículos.