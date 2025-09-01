Luis Suárez escupe a personal de staff del Seattle Sounders tras perder la final de la Leagues Cup. Foto: Captura de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este domingo 31 de agosto, tras concluir la final de la Leagues Cup, donde el Seattle Sounders venció 3-0 al Inter Miami, Luis Suárez le escupió en la cara a Gene Ramírez, encargado de seguridad del equipo Rave Green. A este acto de violencia se sumó un puñetazo que le propinó Sergio Busquets al rostro del jugador Obed Vargas.

Tras el silbatazo final, Sergio Busquets, Luis Suárez, Maximiliano Falcón y Tomás Avilés comenzaron a pelear con jugadores y miembros del staff del Seattle Sounders, situación que fue grabada por cámaras de televisión y de teléfonos celulares.

Las imágenes en primera instancia mostraron la celebración de los jugadores del Sounders, misma que fue interrumpida por sus rivales, quienes los encararon. El director técnico del Seattle, Brian Schmetzer, pidió a sus dirigidos que se alejaran del pleito, pero al ver que no le hacían caso se acercó a ellos para moverlos de lugar y que terminara la gresca.

En un momento, Luis Suárez se acercó a Gene Ramírez, quien es parte del departamento de Team Security and Player Relocation del Sounders para reclamarle airadamente y después, escupirle en la cara.

En otro lugar de la pelea, Sergio Busquets soltó un puñetazo en la cara a Obed Vargas. Hasta el momento, ni el Inter Miami ni el Seattle Sounders ni tampoco la Concacaf han emitido algún comentario al respecto.