La NFL promedió 22.3 millones de espectadores por partido en su semana inaugural

NFL promedió 22.3 millones de espectadores por partido en su semana inaugural, su cifra más alta registrada. Foto: AP

(AP).- La NFL tuvo un promedio de 22.3 millones de espectadores por partido durante la semana inaugural de la liga, lo que la convirtió en la Semana 1 más vista registrada por segundo año consecutivo.

El promedio por partido en plataformas de TV y digitales fue un aumento del 5% respecto del promedio de 21 millones de la Semana 1 de la temporada pasada, según la liga y Nielsen.

Parte del aumento se puede atribuir a un cambio en la forma de contabilizar a los espectadores. Nielsen comenzó a utilizar su metodología Big Data + Panel para todos los eventos a partir del 1 de septiembre, coincidiendo con el próximo inicio de la nueva temporada televisiva.

A principios de este año, Nielsen comenzó a medir la audiencia fuera del hogar en todos los estados excepto Hawái y Alaska, además de incluir datos de televisores inteligentes y decodificadores de cable y satélite.

Hasta ahora, Nielsen sólo medía los 44 principales mercados de medios, que cubrían el 65% del país.

Esta fue la tercera temporada consecutiva en la que al menos cuatro de los 16 juegos promediaron al menos 20 millones.

NBC tuvo los dos partidos más vistos.

La victoria 24-20 de Filadelfia, vigente campeón del Super Bowl, sobre Dallas en el partido inaugural del jueves pasado promedió 28.3 millones de espectadores en televisión y digital, convirtiéndose en el segundo partido de inicio de la NFL más visto de la historia. El partido promediaba 31.6 millones de espectadores y habría superado el récord del año pasado de 29.2 millones entre Baltimore y Kansas City, antes de que un retraso por mal tiempo en el tercer cuarto detuviera el encuentro durante más de una hora.

La victoria de Buffalo por 41-40 sobre Baltimore el domingo por la noche promedió 24.7 millones, el partido inaugural del SNF más visto desde 2022.

El promedio de 26.5 millones de NBC y Peacock para ambos partidos es su segundo promedio más alto en una semana inaugural. La programación de 2015 de Steelers-Patriots y Cowboys-Giants promedió 27.2 millones.

El partido de la tarde entre Detroit y Green Bay tuvo un promedio de 24 millones de espectadores en CBS, el partido de la Semana 1 más visto de la cadena desde que recuperó los derechos de la NFL en 1998. Los Packers obtuvieron una victoria 27-13 sobre los Lions en el debut de Micah Parsons con Green Bay.

CBS promedió 20.4 millones de espectadores para su doble jornada de seis partidos. La ventana de cuatro partidos inicial, encabezada por la victoria de Pittsburgh por 34-32 sobre los New York Jets, promedió 17,1 millones.

La victoria de Minnesota por remontada de 27-24 sobre Chicago el lunes por la noche tuvo un promedio de 22.1 millones en ESPN, ABC y ESPN2, el segundo juego de lunes por la noche más visto desde que ESPN asumió el cargo de transmisor principal en 2006 y un aumento del 8% respecto del año pasado.

Liderado por la victoria de Washington por 21 a 6 sobre los New York Giants, el partido de seis juegos que Fox emitió el domingo por la mañana tuvo un promedio de 17.9 millones.

El partido del viernes pasado en Brasil entre Los Angeles Chargers y Kansas City Chiefs en YouTube TV y las plataformas digitales de la NFL promedió 17.3 millones de espectadores a nivel mundial. El promedio en Estados Unidos para la victoria de los Chargers por 27-21 fue de 16.2 millones, incluyendo las transmisiones por aire en Los Ángeles y Kansas City.