Terence Crawford: triunfos, récord y retos antes de enfrentar a Canelo Álvarez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Terence “Bud” Crawford llega a una de las peleas más esperadas de su carrera con un historial impecable: 41 victorias y 0 derrotas como boxeador profesional. Esa marca lo coloca como uno de los rivales más difíciles que enfrentará Saúl “Canelo” Álvarez en la pelea del 13 de septiembre en Las Vegas, donde estarán en juego los títulos indiscutidos del peso supermediano.

Récord profesional: invicto y con poder de nocaut

Crawford ha disputado 41 peleas profesionales y ha salido victorioso en todas. De esas 41 victorias, 31 fueron por nocaut, lo que confirma su poder ofensivo y capacidad de definición.

Entre sus triunfos más destacados se encuentran:

La victoria sobre Errol Spence Jr. por nocaut técnico en el noveno asalto en julio de 2023, con la que unificó los títulos mundiales del peso welter.

El triunfo sobre Israil Madrimov en 2024, que le permitió sumar otro campeonato a su carrera.

Sus conquistas en varias divisiones de peso: ligero, superligero, welter y superwelter.

¿Ha perdido alguna vez?

Crawford se mantiene invicto, sin derrotas en su trayectoria profesional. Su récord es de 41-0-0 hasta la fecha. Ha enfrentado a rivales de alto nivel, en combates de gran desgaste, pero siempre ha logrado salir con la victoria.

Crawford subirá a supermediano para enfrentar uno de los mayores retos de su carrera.

Fortalezas de Crawford y puntos de atención

Las principales cualidades que lo distinguen son:

Versatilidad: domina el estilo “switch-hitter”, cambiando entre guardia zurda y diestra durante las peleas.

domina el estilo “switch-hitter”, cambiando entre guardia zurda y diestra durante las peleas. Velocidad y precisión: se adapta a lo largo de cada combate, descifrando el estilo de sus rivales.

se adapta a lo largo de cada combate, descifrando el estilo de sus rivales. Poder ofensivo: muchos de sus nocauts provienen de su golpe de izquierda, aunque también maneja bien el contragolpe.

El reto más grande que enfrentará contra Canelo es subir dos divisiones de peso, ya que peleará en la categoría supermediana (168 libras), donde su rival está más acostumbrado a la fuerza y al alcance propios de esa división. Será la primera vez que busque los títulos indiscutidos en una división tan alta.

Contexto de la pelea contra Canelo Álvarez

La pelea del 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas está considerada como uno de los eventos boxísticos más importantes del año. Crawford busca hacer historia al intentar convertirse en el primer hombre en la era de los cuatro cinturones en ser campeón indiscutido en tres divisiones diferentes.

Por su parte, Canelo defenderá sus cuatro títulos mundiales supermedianos, en un combate que genera gran expectativa por la calidad de ambos pugilistas. Crawford llega con la motivación de mantener su invicto y reforzar su legado, mientras que Álvarez buscará consolidar su posición como uno de los mejores boxeadores de la época.