Uziel Muñoz gana histórica plata mundial en lanzamiento de bala

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El chihuahuense Uziel Muñoz se convirtió en el primer mexicano en ganar presea en una prueba de campo en los 42 años de historia del Campeonato Mundial de Atletismo, tras obtener la medalla de plata en lanzamiento de bala en la edición 2025 que se desarrolla en Tokio, Japón.

Muñoz selló su lugar en el podio tras alcanzar los 21.97 metros en su sexto y último intento, cuando se encontraba en el último puesto de la final, gracias a un impulso que además le valió para establecer una nueva marca personal y récord mexicano, ratificándolo como el mejor exponente histórico de esta disciplina en el país.

“Este es el resultado del trabajo duro de muchos años”, declaró a World Athletics Muñoz Galarza, quien en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024 finalizó en el octavo lugar con un registro de 20.88. “Estamos sentando las bases para las pruebas de lanzamiento en México. Estaban olvidadas y las estamos trayendo de vuelta al mapa”, agregó el también multimedallista panamericano.

La medalla de oro fue para el triple campeón olímpico, el estadunidense Ryan Crouser, con 22.34 metros, en tanto que el bronce le correspondió a Leonardo Fabri, de Italia, con 21.94.

El subcampeonato del lanzador mexicano es apenas la cuarta plata para México en los Mundiales de Atletismo y la presea 14 en general de este encuentro atlético instaurado en 1983, integrando su nombre al de Dionicio Cerón (maratón, Gotemburgo 1995), Eder Sánchez (marcha 20 km, Berlín 2009) y Guadalupe González (marcha 20 km, Londres 2017).

Además de la presea y el reconocimiento internacional, la plata en el Campeonato Mundial le representará a Uziel Muñoz un premio de 35 mil dólares como bolsa del certamen en Tokio 2025, mientras que de acuerdo a las Reglas de Operación en el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte le representará una beca mensual de 46 mil pesos por parte de la Conade.