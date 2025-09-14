Aubrey anota gol de campo en tiempo extra para que los Cowboys superen 40-37 a los Giants. Foto: AP

ARLINGTON, Texas (AP).- Brandon Aubrey pateó un gol de campo de 46 yardas en la última jugada del tiempo extra después de un gol de campo de 64 yardas para empatar el tiempo reglamentario, y los Dallas Cowboys vencieron a los New York Giants 40-37 en un emocionante duelo entre los mariscales de campo estrella Dak Prescott y Russell Wilson este día.

Los Cowboys extendieron su racha ganadora contra los rivales de la NFC Este a nueve juegos (la racha activa más larga en la NFL entre oponentes de la división) y Prescott venció a los Giants por 14ª vez consecutiva desde que perdió ambas aperturas contra ellos como novato en 2016.

El tiempo extra estuvo a punto de quedarse sin goles después de que los equipos combinaron cinco TD de ventaja en los últimos 12 minutos del cuarto cuarto.

Eso incluyó un TD de ventaja para Prescott y Wilson en el último minuto antes de que Prescott llevara a los Cowboys lo suficientemente lejos para la patada de empate de Aubrey en la última jugada del tiempo reglamentario.

Wilson, quien lanzó para 450 yardas y tres touchdowns, se conectó con Malik Nabors en un TD de 48 yardas para una ventaja de Nueva York de 37-34 con 25 segundos restantes después de que Prescott lanzara un pase de 6 yardas a George Pickens con 52 segundos para el final.

Los Giants solo necesitaban un gol de campo para ganar cuando Wilson lanzó un pase profundo imprudente con presión, y Donovan Wilson interceptó el balón en la yarda 30 de Dallas con 2 minutos restantes en el tiempo extra. Prescott puso a Aubrey a tiro de precisión con una escapada de 14 yardas.