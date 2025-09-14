Ganador del Maratón del Mundial de Atletismo se decide en un sprint y un final de foto (Video)

El tanzano Alphonce Felix Simbu, abajo, cruza la línea de meta por delante del alemán Amanal Petros para ganar el maratón. Foto: AP / Bernat Armangue

TOKIO (AP) — Corrieron durante más de dos horas y necesitaron un final de fotografía para determinar al ganador.

Alphonce Simbu superó a Amanal Petros en el maratón masculino en el Campeonato Mundial el lunes en una carrera de 42.195 kilómetros a través de las calles de Tokio que se decidió en un sprint en la recta final de la pista en el Estadio Nacional de Japón.

Fue el maratón más reñido en la historia de los campeonatos mundiales.

Ambos hombres registraron un tiempo de 2:09.48, con la foto mostrando a Simbu cruzando la línea una fracción —0.03 segundos— antes.

Diosss... final de foto finish en el maratón. Increible...



Simbu campeón sobrepasando a Petros sobre la linea#Tokyo2025 #WorldAthleticsChamps #WORLDS2025 pic.twitter.com/0YQRhiXe0O — Vicente Núñez (@VicenteNuno8) September 15, 2025

Simbu le da a Tanzania su primera medalla de oro olímpica o de campeonato mundial en cualquier evento.