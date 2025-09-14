Las Chivas cortan mala racha con triunfo de 2-1 ante América en el Clásico Nacional. Foto: AP

CIUDAD DE MÉXICO (AP).- Roberto Alvarado y Armando González anotaron durante el complemento las dianas con las que Chivas venció el sábado 2-1 a América en el Clásico Nacional, para cortar una racha de cuatro jornadas sin victoria en el torneo Apertura de la Liga MX.

Alvarado se barrió por el centro del área americanista para mandar a las redes un pase diagonal de Érick Gutiérrez a los 63 minutos.

González hizo más holgada la ventaja después de conducir desde medio campo y, al llegar al balcón del área, sentenciar con un disparo rasante junto al poste a los 88 minutos.

El estadunidense Alejandro Zendejas recortó durante el octavo minuto del descuento, con el cobro de un tiro libre, en el que sacó beneficio de que la barrera se abrió para que pasara el balón rumbo a las redes.

Chivas llegó a este partido con mucha presión, luego de sus malos resultados. Con esta victoria ascendieron a la 12da posición con siete unidades, teniendo pendiente su duelo de la primera jornada ante Tigres, que disputarán el próximo miércoles.

América dejó su condición de invicto para estancarse en la tercera posición con 17 puntos.

Chivas se vio superado en posesión la mayor parte del encuentro. Sin embargo, el conjunto local fue incapaz de generar peligro.

Alvarado acompañó la ofensiva que conducía Gutiérrez y estuvo preciso en el momento de rematar la diagonal para mandar el esférico a las redes. El autor del primer tanto abandonó el campo poco después tras sufrir una aparatosa torcedura en el tobillo derecho.

González aseguró apenas la segunda victoria rojiblanca en el curso, luego de aprovecharse de la displicencia azulcrema que lo dejó avanzar y sacar el disparo lejano sin presionarlo.

La reacción final americanista se vio impulsada con el tanto de Zendejas, que fue apenas el primer disparo a puerta del equipo azulcrema en la noche.

Después del segundo tanto de los dirigidos por el argentino Gabriel Milito hubo una gresca entre los jugadores. Las bancas de ambos equipos se vaciaron, pero el árbitro únicamente expulsó a un auxiliar americanista.