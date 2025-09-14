Los Seahawks aprovechan los errores de los Steelers y ganan 31-17. Foto: AP

PITTSBURGH (AP).- George Holani se abalanzó sobre un balón vivo en la zona de anotación para un touchdown improbable, y los Seattle Seahawks aprovecharon el juego descuidado de los Pittsburgh Steelers para lograr una sorpresa de 31-17 este día.

Los Seahawks habían tomado una ventaja de 3 puntos a principios del último cuarto con un gol de campo de 54 yardas de Jason Myers cuando la patada inicial siguiente rebotó en las manos del novato de los Steelers, Kaleb Johnson, y entró en la zona de anotación.

Mientras Johnson se daba la espalda y caminaba hacia la banca, Holani corrió hacia la zona de anotación y cayó sobre el balón justo antes de que saliera de la cancha, dándole a los Seahawks (1-1) una ventaja de 24-14. Eso fue suficiente en un día en el que Aaron Rodgers y el resto de la ofensiva de Pittsburgh tuvieron un fracaso total en el primer partido en casa de los Steelers.

Sam Darnold lanzó para 295 yardas y dos touchdowns, superando un par de intercepciones en la primera mitad. Kenneth Walker III corrió para 105 yardas, incluyendo un touchdown de 19 yardas con 3:41 por jugar que aseguró la tercera victoria de Seattle en Pittsburgh.

Los Seahawks superaron a Pittsburgh por 395 yardas contra 267. Solo las dos primeras intercepciones de Darnold permitieron a los Steelers mantenerse en el campo.

Rodgers completó 18 de 33 pases para 203 yardas, con un touchdown y dos intercepciones, una semana después de un debut casi impecable con cuatro touchdowns en la victoria sobre los New York Jets. DK Metcalf atrapó tres pases para 20 yardas, incluyendo un touchdown de 2 yardas, pero no fue un factor determinante contra su exequipo.

Jaylen Warren corrió para 48 yardas y atrapó cuatro pases para 86 más, pero la nitidez que definió el triunfo de Pittsburgh contra los Jets se desvaneció contra una defensa de Seattle que no perdió el ritmo, incluso con el esquinero titular Devon Witherspoon fuera por lesión.

Los Seahawks capturaron a Rodgers dos veces y golpearon al jugador de 41 años un puñado de veces más mientras Pittsburgh (1-1) luchaba por encontrar un ritmo.

Pittsburgh tomó una ventaja de 14-7 al final de la primera mitad con un pase de 2 yardas de Rodgers a Metcalf que fue preparado por una larga intercepción devuelta por el apoyador de los Steelers, Nick Herbig.

Sin embargo, los Seahawks se estabilizaron después de la mitad y dejaron que Pittsburgh sufriera una serie de tropiezos, el más notable por parte de Johnson, una selección de tercera ronda de Iowa, que se esperaba que luchara con Warren por tiempo de juego.

En cambio, Johnson se encontró en el banco después de girar y alejarse de una pelota viva para cambiar el impulso a favor de Seattle para siempre.

La recuperación de Holani se produjo casi en el mismo lugar donde su compañero Derion Kendrick interceptó a Rodgers con un balón desviado a finales del tercer cuarto para frustrar una posible serie anotadora de los Steelers.

El pase de Rodgers en realidad golpeó a Calvin Austin y Pat Freiermuth antes de caer en las manos de Kendrick en una jugada que definió la tarde para ambos equipos.