Manchester City golea 3-0 al United en la Premier League; Haaland anotó doblete

MANCHESTER, Inglaterra (AP).- El Manchester City volvió a la senda del triunfo. El Manchester United ha vuelto al punto de partida.

Este día, el City dominó por completo el derbi número 197 de Manchester el, ganando 3-0 en otro día humillante para el entrenador del United, Ruben Amorim.

Podría haber sido mucho peor para la mitad roja de Manchester, con Erling Haaland estrellándose en el poste y Tijjani Reijnders fallando el objetivo desde corta distancia mientras el City amenazaba con convertirlo en una goleada en el Etihad Stadium.

Haaland anotó dos veces en la segunda mitad, totalizando siete goles en una semana después de los cinco que marcó para Noruega contra Moldavia el martes.

Phil Foden abrió el marcador para el City con un cabezazo en el minuto 18 y el equipo de Pep Guardiola ya no miró atrás.

La victoria puso fin a la racha de dos derrotas del City en un inicio de temporada complicado. La derrota del United, por su parte, agrava rápidamente los problemas de Amorim en una campaña que ya ha visto a su equipo sufrir una humillante eliminación de la Copa de la Liga inglesa contra el Grimsby de cuarta división.

El United ha ganado sólo una vez en cinco partidos en todas las competiciones esta temporada: una victoria por 3-2 contra el Burnley, que requirió un penalti en el tiempo añadido de Bruno Fernandes.