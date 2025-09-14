Mike Tyson y Floyd Mayweather Jr. se enfrentarán en un combate de boxeo de exhibición en 2026. Foto: X (Twitter)

NUEVA YORK (AP).- Mike Tyson y Floyd Mayweather Jr. se enfrentarán a principios de 2026 en un enfrentamiento entre miembros del Salón de la Fama del boxeo.

Tyson, quien cumplirá 60 años el próximo año, regresará al ring tras su derrota ante Jake Paul el año pasado en una pelea a ocho asaltos. Se enfrentará al invicto Mayweather, de 48 años, quien afirmó que la "exhibición les dará a los fanáticos lo que esperan".

No se proporcionó ninguna fecha ni lugar en el anuncio del jueves de CSI Sports, la compañía de producción de boxeo en vivo que lanzará una asociación de transmisión y streaming de medios con este evento.

“Cuando CSI me habló sobre subir al ring con Floyd Mayweather, pensé: 'Esto no va a pasar'”, dijo Tyson en el comunicado que anunciaba la pelea. “Pero Floyd dijo que sí”.

“Esta pelea es algo que ni el mundo ni yo imaginamos que sucedería. Sin embargo, el boxeo ha entrado en una nueva era de imprevisibilidad, y esta pelea es de lo más impredecible”, añadió Tyson. “Todavía no puedo creer que Floyd quiera hacer esto. Va a ser perjudicial para su salud, pero él quiere hacerlo, así que está firmado y ¡se hará realidad!”

Tyson fue campeón de peso pesado y, aunque Mayweather ganó títulos en cinco categorías, ninguna superó el límite de 70 kilos del peso superwelter. Su última pelea oficial de su carrera de 50 victorias fue contra la estrella de MMA Conor McGregor en 2017.

Esa pelea, junto con sus victorias sobre Manny Pacquiao y Canelo Álvarez, fueron las tres peleas más ricas en la historia del boxeo.

“Llevo 30 años haciendo esto y ningún boxeador ha podido empañar mi legado”, dijo Mayweather. “Ya saben que si hago algo, será algo grande y legendario. Soy el mejor en el boxeo. Esta exhibición les dará a los aficionados lo que esperan”.