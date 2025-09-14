Ricky Hatton, excampeón mundial de boxeo, muere a los 46 años

MANCHESTER, Inglaterra (AP).- Ricky Hatton, el excampeón mundial de boxeo que se convirtió en uno de los pugilistas más populares del deporte, falleció. Tenía 46 años.

Hatton fue encontrado muerto en su casa en el Gran Manchester, informó el domingo la Press Association de Gran Bretaña.

La policía dijo que no estaban tratando la muerte como sospechosa.

“Los agentes fueron llamados por un ciudadano para acudir a Bowlacre Road, Hyde, Tameside, a las 6:45 de la mañana de hoy, donde encontraron el cuerpo de un hombre de 46 años”, declaró la Policía del Gran Manchester. “Actualmente no se cree que existan circunstancias sospechosas”.

Los amigos de Hatton se apresuraron a rendir homenaje el domingo por la mañana.

“Hoy perdimos no sólo a uno de los mejores boxeadores de Gran Bretaña, sino a un amigo, un mentor, un guerrero, Ricky Hatton”, publicó el excampeón mundial, Amir Khan, en X.

"Que la leyenda Ricky Hatton descanse en paz", dijo el excampeón de peso pesado Tyson Fury en una publicación de Instagram , con fotos de ambos juntos. "Solo habrá un Ricky Hatton. No puedo creer que sea tan joven".

La noticia de la muerte de Hatton llega dos meses después del sorpresivo anuncio de que volvería al boxeo en diciembre en una pelea profesional contra Eisa Al Dah en Dubai.

No había peleado desde que perdió por tercera vez en su carrera, contra Vyacheslav Senchenko en 2012.

Hatton ganó títulos mundiales en peso welter ligero y peso welter y en el apogeo de su carrera compartió el ring con los mejores boxeadores de su generación, incluidos Kostya Tszyu, Floyd Mayweather y Manny Pacquiao.

“No solo fue un gran peleador en el ring, sino también un hombre valiente y amable en la vida”, publicó Pacquiao en X. “Ricky luchó con valentía, no solo en el ring, sino en su camino por la vida. Realmente tuvo una gran pelea, y todos nos sentimos bendecidos por haber sido parte de su maravillosa trayectoria”.

Hatton ascendió en los niveles amateur y nacional, construyendo un ejército de fanáticos apasionados que lo siguieron a Estados Unidos para sus peleas más importantes.

Su encanto realista, así como su tendencia a ganar y perder peso drásticamente entre peleas, le hicieron ganarse el cariño de los fanáticos de todo el mundo.

"Devastado. Una leyenda, un guerrero y una gran persona", dijo el exdelantero del Manchester United Wayne Rooney en la X.

Hatton habló abiertamente de los problemas de salud mental que sufrió tras retirarse del ring.

“Como luchadores, nos decimos que somos fuertes: entrenamos, sudamos, aguantamos golpes, nos levantamos. Pero a veces la lucha más difícil ocurre en silencio, en la mente”, añadió Khan en X. “La salud mental no es debilidad. Es parte de ser humano. Y debemos hablar de ello. Debemos apoyarnos mutuamente”.

El estilo dinámico de Hatton contribuyó a su popularidad. Se ganó una gran base de seguidores en el Reino Unido antes de darse a conocer a nivel mundial con su épica victoria contra Tszyu por el título mundial superligero (wélter ligero) de la FIB en 2005.

El gran peleador libra por libra, Tszyu, sólo había perdido dos veces antes, pero se vio obligado a retirarse en su banquillo frente a 22 mil fanáticos en Manchester.

Hatton más tarde lo describió como su mayor victoria, pero fue sólo el comienzo de un período en el que peleó en la cima del deporte, con miles de fanáticos que lo seguían a Estados Unidos para grandes peleas.

En una publicación en X, su exmanager, Frank Warren, lo describió como un “boxeador increíblemente talentoso que inspiró a una generación de jóvenes boxeadores y fanáticos de una manera que muy pocos lo habían hecho antes”, y agregó que “con razón pasará a la historia como uno de los grandes modernos de este deporte”.

Hatton perdió por primera vez en su carrera contra Mayweather en el MGM Grand de Las Vegas en 2007.

Un año después, después de una pelea en casa con entradas agotadas en el estadio del Manchester City, volvió a la cima del deporte para enfrentarse a Manny Pacquiao en 2009, perdiendo en dos asaltos.

Hatton se retiró después de esa derrota, pero hizo un regreso notable cuatro años más tarde después de aumentar de peso y soportar problemas de depresión y bebida, así como acusaciones de consumo de drogas.

Aunque perdió contra Senchenko, el hecho mismo de que lograra regresar al ring fue visto como un triunfo personal.

La Junta de Control del Boxeo Británico dijo que estaba “muy entristecida” al enterarse de su fallecimiento.

Fuera del ring, Hatton fue un fanático del Manchester City durante toda su vida.

El club dijo que habrá un minuto de reconocimiento a Hatton en el derbi del domingo contra el Manchester United.

“Ricky fue uno de los aficionados más queridos y venerados del City, quien siempre será recordado por su brillante carrera boxística, que lo llevó a ganar títulos mundiales de peso wélter y peso welter ligero”, declaró el City en un comunicado. “Todos en el Club queremos enviar nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos en estos momentos difíciles”.

El anuncio del regreso de Hatton al ring a finales de este año se produjo después de que hubiera disfrutado del éxito como entrenador, entrenando a Zhanat Zhakiyanov para ganar el título mundial de peso gallo en 2017.