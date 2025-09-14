Última etapa de la Vuelta ciclista a España es interrumpida por manifestantes propalestinos. Foto: AP

MADRID (AP).- Este día, manifestantes propalestinos interrumpieron la etapa final de la Vuelta a España y obligaron a los organizadores a acortar la carrera.

Se produjeron enfrentamientos entre la policía y los manifestantes cerca del final de la ruta en Madrid. Algunos manifestantes con pancartas antiisraelíes bloquearon parcialmente la carretera y obligaron a los ciclistas a detenerse.

La ceremonia del podio fue cancelada por motivos de seguridad.

“Debido a las protestas en Madrid, la carrera terminó antes de lo previsto y no habrá ceremonia de podio”, dijeron los oficiales de la carrera.

Los organizadores no anunciaron oficialmente de inmediato los resultados finales de la 21.ª etapa ni la clasificación general. Quedaban unos 50 kilómetros (31 millas) para la última etapa.

Jonas Vingegaard, de Visma-Lease a Bike, se perfilaba para ganar la carrera de tres semanas tras ampliar su ventaja general sobre João Almeida el sábado. El danés contaba con una ventaja de 1 minuto y 16 segundos sobre Almeida antes del recorrido, principalmente ceremonial, hacia Madrid.

Escolta policial

Los manifestantes colocaron barreras en la carretera de un circuito de meta en la capital española. Se esperaba que los pilotos dieran nueve vueltas al circuito.

Cientos de manifestantes permanecieron en la carretera por donde debía pasar la carrera. También se colgaron pancartas antiisraelíes en edificios cercanos.

La carrera se reanudó brevemente el domingo después de que los organizadores de la carrera les dijeran originalmente a los corredores que se detuvieran debido a las protestas, pero finalmente tuvieron que detenerse nuevamente mientras las autoridades y los organizadores discutían la situación.

La policía escoltó a los ciclistas cuando abandonaron la pista.

Los manifestantes que portaban banderas de Palestina se burlaron cuando los coches de apoyo de los equipos pasaron junto a ellos a lo largo de la ruta.

Policías antidisturbios se enfrentaron a los manifestantes en diferentes puntos del recorrido. Más de mil 500 agentes se desplegaron antes de la última etapa.

No se produjeron incidentes mayores al comenzar la última etapa de 103.6 kilómetros en la cercana localidad de Alalpardo.

Campo de batalla diplomático

El evento del Grand Tour se convirtió en un campo de batalla diplomático y fue interrumpido en gran medida por manifestantes contra la presencia del equipo israelí Premier Tech, que más temprano en la carrera eliminó el nombre del equipo de sus uniformes.

El primer ministro español, Pedro Sánchez, se unió a Irlanda y Noruega al reconocer un Estado palestino el año pasado, y España se convirtió en el primer país europeo en pedir a un tribunal de la ONU permiso para unirse al caso de Sudáfrica que acusa a Israel de genocidio.

Siete de los últimos 11 días de carrera se acortaron o interrumpieron, con más de 20 personas detenidas por la policía. Durante una etapa, un manifestante con una bandera palestina intentó adelantarse a los ciclistas, lo que provocó que dos de ellos se estrellaran. Continuaron, pero uno de ellos finalmente tuvo que abandonar la carrera.

El recorrido de la etapa final se vio acortado en 5 kilómetros por problemas de tráfico.

Las etapas anteriores fueron alteradas debido a preocupaciones de seguridad por las protestas.

Las autoridades informaron que se desplegaría una fuerte presencia policial para la final en Madrid, sumándose a los 130 agentes que ya viajaban con la carrera. Se observaron camiones militares, agentes antidisturbios y policías a caballo cerca del recorrido en Madrid.

Se esperaban unos 6 mil manifestantes en la capital española el domingo, junto con unos 50 mil aficionados.

Sería el tercer título de Gran Tour de Vingegaard, que se sumaría a sus dos títulos del Tour de Francia ganados en 2022 y 2023.