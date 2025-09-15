Gobierno español pide prohibir a Israel en eventos deportivos tras protestas en Vuelta a España

MADRID (AP).- Este día, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, pidió la prohibición de la presencia de Israel en eventos deportivos después de que activistas propalestinos interrumpieron la última etapa de la Vuelta Ciclista a España en un caos en Madrid. El ministro de Asuntos Exteriores israelí respondió tildando a Sánchez de "antisemita y mentiroso".

Las tensiones entre ambos países aumentaron en las últimas semanas desde que el gobierno de izquierda de España expresó su apoyo a los manifestantes que interrumpieron varias etapas de la Vuelta, incluida la etapa final del domingo en Madrid, porque participaba un equipo israelí.

En declaraciones a los miembros de su Partido Socialista, Sánchez dijo que a Israel, así como a Rusia, no se le debería permitir competir en eventos deportivos internacionales debido a su campaña militar en Gaza.

Las organizaciones deportivas deberían considerar si es ético que Israel siga participando en competiciones internacionales. ¿Por qué expulsar a Rusia tras la invasión de Ucrania y no a Israel tras la invasión de Gaza? —preguntó Sánchez—. Hasta que cese esta barbarie, ni Rusia ni Israel deberían participar en ninguna competición internacional.

Sánchez habló un día después de que la última etapa de la Vuelta del domingo se viera interrumpida cuando manifestantes propalestinos, opuestos a la participación del equipo israelí Israel Premier Tech, lanzaron barreras a la carretera y se enfrentaron con la policía cerca de la meta en la capital española. Las autoridades informaron de dos arrestos y 22 heridos, ninguno de ellos de gravedad.

El gobierno español ya había expresado su solidaridad con los manifestantes y sugirió que el equipo israelí Premier Tech debería haberse retirado de la carrera de tres semanas que se convirtió en un campo de batalla diplomático.

El equipo retiró su nombre de sus uniformes, pero permaneció en la carrera hasta el final a pesar de los pedidos de los manifestantes de que fuera expulsado.

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, criticó a Sánchez con una publicación en X que incluía un enlace de vídeo al discurso del líder español el lunes.

“Un antisemita y un mentiroso”, escribió Saar. “¿Acaso Israel invadió Gaza el 7 de octubre o fue el estado terrorista Hamás el que invadió Israel y cometió la peor masacre contra los judíos desde el Holocausto?”.

La guerra en Gaza comenzó cuando militantes liderados por Hamás irrumpieron en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, matando a unas mil 200 personas, en su mayoría civiles, y secuestrando a 251. Todavía quedan 48 rehenes en Gaza, de los cuales Israel cree que 20 siguen vivos.

La ofensiva de represalia de Israel ha matado a más de 67 mil palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no especifica cuántos eran civiles o combatientes. La ofensiva ha desplazado a la mayoría de los dos millones de habitantes de Gaza, ha causado destrucción generalizada y hambruna extrema en todo el territorio.

A medida que la guerra se ha prolongado, Israel se ha visto cada vez más aislado, con España a la cabeza de una creciente lista de países europeos cada vez más críticos con Israel debido al elevado número de víctimas civiles. Varios países, como el Reino Unido y Francia, han anunciado su intención de reconocer un Estado palestino, y el presidente de la Comisión Europea ha pedido que se reduzcan los lazos comerciales de Europa con Israel.

Europa sigue dividida en su postura hacia Israel, y sus limitadas sanciones y condenas hasta ahora han tenido poco efecto.

El alcalde conservador de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también criticó a Sánchez y calificó los acontecimientos del domingo como un día triste para la capital española.

El ciclista danés Jonas Vingegaard, que lideraba la clasificación general al llegar a la etapa final, fue declarado ganador de la Vuelta, pero la habitual ceremonia del podio fue cancelada.

"Es una lástima que nos hayan arrebatado un momento tan eterno", dijo Vingegaard. "Todos tienen derecho a protestar, pero no de una manera que influya o ponga en peligro a nuestra raza".

Según se informa, los equipos improvisaron más tarde una ceremonia privada en el podio para que los corredores pudieran celebrar.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, condenó a los manifestantes por “arruinar” la carrera y criticó a Sánchez por “elogiar” las protestas.

“En cambio, quiero elogiar a los atletas y a todos aquellos que no arruinan las cosas a los demás”, escribió en Instagram.

El director de carrera de la Vuelta, Javier Guillén, defendió la decisión de dejar al equipo israelí seguir en carrera.

“La postura de la Vuelta era clara: debíamos acatar las normas de la Unión Ciclista Internacional. Es la UCI la que regula el derecho de admisión a la carrera”, declaró Guillén en rueda de prensa el lunes. “Nunca entramos en ningún otro tipo de debate. Solo queríamos terminar la carrera con normalidad, y eso no fue posible”.

La Vuelta se vio interrumpida por manifestantes durante varias etapas, algunas de las cuales tuvieron que ser acortadas y otras interrumpidas.

El delegado del gobierno central para la Comunidad de Madrid afirmó que unas 100 mil personas se encontraban en las calles durante las protestas. La cifra no pudo ser verificada de forma independiente.

Guillén dijo que las protestas de la Vuelta probablemente tendrían implicaciones para futuros eventos deportivos con participantes israelíes.

“Después de esta Vuelta, los organismos internacionales tendrán que tomar decisiones y el ciclismo tendrá que tener algunas discusiones internas para encontrar soluciones”, dijo.

El Tour de Francia del próximo año comienza con una etapa en Barcelona.