Noruega dona el dinero de un partido de futbol contra Israel a Médicos Sin Fronteras en Gaza. Foto: AP

OSLO, Noruega (AP).- El dinero prometido para el trabajo humanitario en Gaza por la venta de entradas para el partido clasificatorio entre Noruega e Israel para el Mundial de fútbol de 2026 será donado a Médicos Sin Fronteras.

La Asociación Noruega de Futbol anunció este día su decisión de colaborar con la ONG de salud ganadora del Premio Nobel de la Paz antes del partido del 11 de octubre en Oslo, con entradas agotadas. Es probable que la inversión ascienda a cientos de miles de dólares.

"El dinero está destinado al trabajo de socorro que realiza la organización sobre el terreno en Gaza y las zonas circundantes afectadas por la guerra", afirmó el organismo del futbol noruego.

La promesa de Noruega el mes pasado de destinar dinero al futbol para ayudar al pueblo palestino llega después de que Israel —que ha jugado en competiciones europeas de futbol por razones de seguridad desde que se unió a la UEFA en 1994— no ha enfrentado casi ninguna presión dentro del deporte para suspender o boicotear partidos desde que el conflicto en Gaza se intensificó en octubre de 2023.

Rusia fue suspendida del futbol internacional después de la invasión total de Ucrania en febrero de 2022 porque muchas federaciones miembros de la UEFA se negaron a enfrentar a oponentes rusos.

“Como miembro de la FIFA y la UEFA”, dijo Lise Klaveness, de la Asociación Noruega de Futbol, ??en una conferencia de prensa, su federación “tiene que lidiar con la participación de Israel en sus competiciones”.

“Al mismo tiempo, no podemos ni seremos indiferentes ante el sufrimiento humanitario que está teniendo lugar en la región, especialmente los ataques desproporcionados contra civiles en Gaza”.

Noruega ha tomado una postura política cuando su selección masculina es la mejor de la última generación, liderada por el delantero estrella Erling Haaland. Se prepara para clasificarse a su primer Mundial desde 1998, liderando un grupo clasificatorio que incluye a Italia.

El presidente de la selección italiana de fútbol, ??Gabriele Gravina, también habló el lunes sobre los desafíos de jugar contra Israel, que el equipo recibirá el 14 de octubre en Udine.

“Somos muy conscientes de la sensibilidad de la opinión pública italiana respecto a este partido”, declaró Gravina en una entrevista con la radio pública nacional. “Nos preocupa la dignidad humana, por lo que nos duele profundamente lo que está sucediendo en Palestina”.

No está claro cuánto beneficio obtendrá la Asociación Noruega de Futbol por la venta de las aproximadamente 23 mil entradas para el partido en el Estadio Ullevaal, que contará con seguridad adicional para la visita a Israel.

Donante privado

"Una de las mayores empresas de inversión del país" prometió otros 3 millones de coronas noruegas (305 mil dólares), dijo la federación, añadiendo que Médicos Sin Fronteras conoce la identidad del donante.

El futbol noruego ha sido durante mucho tiempo uno de los más comprometidos políticamente de los 211 miembros de la FIFA. Su solidaridad fue elogiada por la ONG con sede en Ginebra, conocida por su nombre francés, Médicos Sin Fronteras.